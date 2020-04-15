14366 معاملة تسجيل وترخيص في اقتصادية دبي خلال 3 أسابيع

المصدر: دبي- البيان

حققت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري نتائج قياسية في تطبيق نظام العمل عن بُعد وتفعيل القنوات الذكية والإلكترونية حيث وصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري خلال فترة 3 أسابيع بين 22 مارس و13 أبريل إلى14.366 معاملة، تضم ما نسبته 66% معاملة إلكترونية و34% معاملة من خلال مراكز الخدمة التي توفر خدمات اقتصادية دبي عن بُعد.

وأظهر تقرير لقطاع التسجيل والترخيص التجاري أن معاملات تجديد الرخص شكلت 74% من إجمالي المعاملات، تليها معاملات تعديل الرخص بنسبة 7%. وبلغ إجمالي معاملات تجديد الرخص 10.653 معاملة، ووصل إجمالي تعديل الرخص إلى 1.047 معاملة.

وشكلت معاملات تجديد الرخص من خلال القنوات الذكية والإلكترونية ما نسبته 86% مقابل 14% معاملة عن طريق مراكز الخدمة عن بُعد، واستحوذت معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية على 74% من إجمالي معاملات التجديد. وتم إصدار 473 رخصة جديدة، وبلغت عمليات حجز الأسماء التجارية 893 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 751 إجراء، ما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص، حاز نشاط «خدمات إدارة المشاريع» على 10% من حصة الأنشطة، تلاه نشاط «خدمات التطهير والتعقيم» (3%)، كما شهد نشاط «تجارة الأدوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية» ونشاط «تجارة المواد الغذائية والمشروبات» حركة نشطة ضمن أعلى 10 أنشطة خلال نفس الفترة.

وتنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص لتشمل رجال أعمال من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ومالطا والصين ومصر والأردن والهند وبنجلادش وباكستان.

سلامة المتعاملين

وحرصاً من قطاع التسجيل والترخيص التجاري على سلامة المتعاملين لإنجاز المعاملات، يمكن الحصول على خدمات التجديد التلقائي، الرخصة الفورية، رخصة تاجر، وغيرها من معاملات التسجيل والترخيص التجاري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني ded.ae، أو التطبيق الذكي DED Business دون الحاجة لزيارة اقتصادية دبي أو مراكز الخدمة التي تقدم خدماتها.

ويمكن تجديد الرخصة التجارية تلقائياً من خلال خدمة التجديد التلقائي بخطوتين وفي أقل من دقيقتين من خلال إرسال رسالة نصية برقم الرخصة إلى 6969، كما يمكن الحصول على رخصة تاجر أينما كنت من خلال الموقع الإلكتروني dedtrader.ae، ويمكن الحصول على الرخصة الفورية من خلال ded.ae/‏‏instant.

كانت اقتصادية دبي وجهت جميع المراكز التي تقدم خدماتها بدبي لتوفير كافة احتياجات موظفيهم لأداء عملهم من المنزل وذلك تعزيزاً لجهود الحكومة من أجل سلامة أفراد المجتمع. وتضم احتياجات الموظفين لأداء عملهم من المنزل الأجهزة اللازمة، بريدا إلكترونيا خاصا لتقديم المعاملات، رقم هاتف للرد على استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، وتوعية المتعاملين من خلال رسائل نصية وبريدية ووضع إعلان على واجهة المركز بقنوات تقديم الخدمة، وتوفير موظف في مكتب الاستقبال للرد على استفسارات المتعاملين.