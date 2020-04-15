68% انجاز ألأعمال الإنشائية في «الممشى»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت مجموعة ألف للتطوير العقاري في الشارقة، وصول نسبة أعمالها الإنشائية في مشروعها متعدد الاستخدامات «الممشى» إلى 68% في المرحلة الأولى، التي تتضمن 7 مبان، و693 وحدة سكنية، و88 محلاً تجارياً، والممتدة جميعها على مساحة 629 ألف قدم مربعة.

وقال عيسى عطايا، مدير عام المجموعة إنه سيتم تسليم المشروع في نهاية العام الجاري، وفقاً للوقت المحدد لها.

وأشاد عطايا بجهود الدولة بشكل عام، وإمارة الشارقة خاصة في دعم المستثمرين . ولفت إلى أن مجموعة التسهيلات والإعفاءات الموجودة ضمن حزمة المحفزات التي أطلقتها حكومة الشارقة مؤخراً، بتوجيهات حكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من شأنها العمل على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، والتخفيف على الأفراد، واستكمال أصحاب المشاريع لها وتسليمها في مواعيدها المحددة، وبالتالي استمرار جميع عمليات البيع والتسويق.