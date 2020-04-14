5 ملايين رحلة تنفذها أجرة مواصلات الإمارات في أبوظبي خلال 2019

المصدر: وام

كشفت أجرة مواصلات الإمارات أنها نفذت 5 ملايين و204 آلاف و308 رحلة في إمارة أبوظبي خلال عام 2019 وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بخدمة نقل الركاب وفق أعلى المعايير المتبعة.

وأوضح علي يوسف مدير أجرة مواصلات الإمارات أنه جرى تدريب كافة السائقين في إطار رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، وتم توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات البصرية والسمعية المتطورة وأجهزة المحاكاة لقياس وتقييم أداء السائقين ومدى التزامهم بمعايير القيادة الآمنة، علاوة على توفير خرائط ذكية تسهم في رفع مستوى إلمام السائق بالمواقع السياحية والمناطق السكنية داخل وخارج أبوظبي.

ولفت إلى أن أجرة مواصلات الإمارات تقدم خدماتها طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة في كلٍ من أبوظبي وبني ياس ومصفح والشهامة وجزيرة ياس، حيث عززت أسطول مركباتها بأكثر من 800 مركبة يقودها 1016 سائقا وسائقة، تتنوع بين مركبات الأجرة العادية، والعائلية ومركبات مخصصة لنقل أصحاب الهمم، مشيراً أنه تم خلال العام الماضي تنفيذ 803 رحلات لأصحاب الهمم .

ونوه إلى أن مركبات أجرة " مواصلات الإمارات " تقدم خدماتها وفق أعلى معايير الراحة والسلامة والأمان والانتظام، وتسهم في تحقيق توجهاتها في تقديم خدمات النقل وفق أفضل المواصفات المطبقة وأرفع مستويات الجودة التي تحقق سعادة المتعاملين المنقولين عبر أسطول مركباتها، إذ تقدم لركابها خدمة إنترنت "واي فاي" مجانية داخل مركبات الأجرة، في خطوة تهدف إلى إضفاء المزيد من المتعة والفائدة على تنقلاتهم اليومية.

وأفاد يوسف أن أجرة " مواصلات الإمارات " تطبق المواصفات والتشريعات المعتمدة في إمارة أبوظبي بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام في مجال نقل الركاب بسيارات الأجرة، حيث تم تزويد المركبات بكاميرات مراقبة داخلية، وعدّاد حديث ومتطور متصل بالقمر الصناعي وذلك لتتبع وتحديد موقع وسرعة مركبة الأجرة في أي لحظة وبأي مكان بالدولة، علاوة على توفير كادر مؤهل من السائقين والسائقات تم اختيارهم بعناية تامة ووفق شروط محددة من قبل مركز النقل المتكامل.

وأشار إلى أنه يمكن للمتعامل طلب خدمة أجرة مواصلات الإمارات من خلال التطبيق الذكي الخاص بمركز النقل المتكامل "أجرة أبوظبي"، والذي يتيح حجز مركبات الأجرة عبر الأجهزة الذكية دون الحاجة للتحدث لموظف خدمة الاتصال، مع تحديد الموقع عبر نظام المعلومات الجغرافية GPS، ما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويمكن للمتعاملين أيضاً طلب مركبة أجرة مواصلات الإمارات من خلال مركز الاتصال الخاص بالمركز.