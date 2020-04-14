منافذ البيع الكبرى في أبوظبي تضخ سلع رمضان بكثافة

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

بدأت منافذ البيع الكبرى في أبوظبي اليوم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية التي يكثر عليها الإقبال في شهر رمضان بشكل كبير بخصومات تراوحت بين 20% إلى 50% على أكثر من 1200 صنف.

وكشفت جولة ميدانية لـ "البيان" في كبريات المنافذ عن امتلاء مداخلها الرئيسية بكميات كبيرة من السلع الرمضانيةن مزينة بعروض ترويجية.

وكشفت جمعية أبوظبي التعاونية في نشرة إعلانية تضمنت 30 صفحة عن خصومات على أكثر من 325 صنفا من السلع الرئيسية بنسب تخفيض كبيرة، منها على سبيل المثال 3 عبوات زيت طعام (عباد الشمس) تباع بسعر 42.95 درهم بينما كانت تباع سابقا بسعر 84.5 درهم بنسبة تخفيض 49.2%، وعبوتان زيت طعام (زيت ذرة) بسعر 24.95 درهم بدلا من 37.95 درهم بتخفيض نسبته 29%، وعبوة أرز بسمتى 40 كيلو بسعر 132.95 درهم مقابل 186.25 درهم سابقا بخصم نسبته29.7 % وعبوة شاي ليبتون 5 كيلو جرام بسعر 99.95 درهم بدلا من 179.5 درهم بتخفيض نسبته 44.3%.

كما ضمت العروض أنواعا كثيرة من التمور المحلية والسعودية بخصومات تتراوح بين 10% إلي 25% وزبيب ذهبي بسعر 9.95 درهم للعبوة 500 جرام بدلا من 18.5 درهم بخصم 46%.

ورصدت الجولة إمتلاء الساحة الرئيسية لمدخل جمعية أبوظبي التعاونية بالميناء بمعروض ضخم من الأرز والزيوت والمكرونة. كما ضخت مجموعة اللولو في أبوظبي أمس معروضا ضخما من السلع الرمضانية، وتصدرت لوحة في مدخل اللولو في الوحدة مول مكتوب عليها باللغة العربية والإنجليزية " إهدأوا مخازننا مليئة.. لدينا ما يكفي في مخازننا لكل المستلزمات الضرورية" ورافق النص المكتوب صورة لمستودعات البضائع للمجموعة، كما ملأت المجموعة مداخل مراكزها التجارية في مشرف مول والخالدية مول ببضائع ضخمة.

وأكد ناندا كومار المتحدث الرسمي باسم مجموعة مجموعة اللولو في أبوظبي أن فروع المجموعة أعلنت اليوم خصومات شهر رمضان، مشيراً إلى أن أكثر من 500 سلعة رئيسية ستشهد خصومات كبيرة تتراوح بين 20% إلي 40% بدءا من اليوم 15 أبريل الجاري.

وشدد على وجود مخزون ضخم من السلع الأساسية لدي المجموعة في مخازنها بأبوظبي ودبي سيتم دفعها يوميا لتلبية إحتياجات المستهلكين أولا بأول كما يتم زيادة هذا المخزون بكافة الطرق محليا وخارجيا ولاخوف مطلقا عن نفاذ المخزون.

وأشار إلى أن المجموعة إستوردت تشكيلات كبيرة من المنتجات المستوردة بالإضافة إلى المنتجات المحلية استعداداً للشهر الكريم، وستتوفر المنتجات بأسعار مميزة في جميع متاجر لولو في الإمارات.

و أضاف ناندا: "تشمل العروض الرمضانية هذا العام اطلاق حقائب رمضانية معبأة مسبقاً بأحجام صغيرة وكبيرة، وستتوفر للتوصيل المنزلي أو عبر الاستلام من المتاجر، ويمكن للعملاء الاستمتاع بالخدمة المميزة عبر التواصل على رقم الواتس اب المحدد لكل مدينة و سيتم الاستجابة لطلبهم في أسرع وقت.

يذكر أن جمعية أبوظبي التعاونية وفروع اللولو ماركت تستحوذان على الحصة الأكبر من تجارة التجزئة في أبوظبي.

كما كشفت الجولة عن قيام منافذ بيع أخري أبرزها "سوبر ماركت فاطمة" و"كي إم" و"شويترام" و"المدينة" و"المايا" و"كلرز" بعرض السلع الأساسية الخاصة برمضان بخصومات بنسب تراوحت بين 10% إلي 25%، وتتخطي سلع التخفيضات أكثر من 1200 صنفا بجميع منافذ البيع الكبرى في أبوظبي.