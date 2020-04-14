3.6 مليار درهم تداولات عقارية في الشارقة بالربع الأول 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن أن حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة وصل إلى حوالي 3.6 مليار درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2020، وبلغ عدد المعاملات الكلي 18.537 ألف معاملة، فيما توزعت التداولات العقارية في الشارقة على 129 منطقة وبإجمالي مساحة 8.9 مليون قدم مربع.

وذكر الشامسي في بيان اليوم، أن معاملات سندات الملكية بلغ عددها 3204 معاملة، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 883، ومعاملات الرهن بـ 750، في حين بلغ عدد معاملات التثمين 234 معاملة.

وأضاف أن عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الربع الأول وصل إلى 729 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 632 معاملة جرت في 75 منطقة، بقيمة وصلت إلى 967,402,709 درهم، وتصدرتها مناطق الخان والنهدة والطي، وهي المناطق التي تتركز فيها المشاريع المفرزة.

أما بالنسبة للمنطقة الوسطى فوصل عدد معاملات البيع فيها إلى 20 معاملة جرت في 19 منطقة مختلفة بقيمة 11,630,311 درهم، وفيما يخص مدينة خورفكان فجرت فيها 32 معاملة في 13 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 26,180,557 درهم، وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 40 معاملة في 18 منطقة بقيمة وصلت إلى 15,830,000 درهم، فيما جرت في مدينة دبا الحصن 5 معاملات بيع في 4 مناطق بقيمة وصلت إلى 3,623,500 درهم.

وأكد الشامسي أن العقارات السكنية تصدرت من حيث حجم التداولات في القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام، حيث وصل عدد المعاملات إلى 507 معاملة، مستحوذة على 69.5% من إجمالي المعاملات، تلتها العقارات الصناعية بـ 101 معاملة وبنسبة وصلت 13.9%، وحلت العقارات التجارية بالمركز الثالث بنسبة وصلت إلى 13.3% جرت من خلال 97 معاملة، وجاءت العقارات الزراعية في المركز الأخير بنسبة وصلت إلى 3.3% جرت من خلال 24 معاملة.

ونوه الشامسي أن مجموع معاملات الرهن في مختلف مناطق إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 750 معاملة، بقيمة وصلت إلى 1.9 مليار درهم.

واستثمرت 37 جنسية من مختلف دول العالم في القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2020، حيث بلغ عدد المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي 2896 مستثمراً، وبلغ عدد العقارات المتداولة 3614 عقاراً، بقيمة وصلت إلى 3.1 مليار درهم.

فيما وصل عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى إلى 500 مستثمراً، وبلغ عدد العقارات المتداولة 473 عقاراً بقيمة وصلت إلى 500 مليون درهم.