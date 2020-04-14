منافذ بيع المواد الغذائية في دبي تستأنف تلبية احتياجات المستهلكين

المصدر: دبي – بشار باغ

استأنفت 9 فئات من منافذ بيع المواد الغذائية استقبال المستهلكين والمتسوقين وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء، وتشمل كلاً من محلات تجارة اللحوم وتجارة الخضار والفواكه والمحامص والمطاحن وتجارة الأسماك وتجارة البن وتجارة الشاي، بالإضافة إلى محلات تجارة المكسرات والحلويات والشوكولاته الموجودة في المراكز التجارية فقط.

ويأتي ذلك في إطار توضيح اقتصادية دبي، والذي نص على أنه وبموجب التوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بشأن تسعة أنشطة تتعلق بتجارة المواد الغذائية، بما في ذلك تجارة اللحوم، والفواكه والخضراوات، والمحامص، والمطاحن، والأسماك، والبن، والشاي.

وأوضحت اقتصادية دبي أن الأنشطة المذكورة تمثل جزءًا من قطاع الأغذية، وهي معفاة من الإغلاق وفق التعميم السابق بشأن القيود خلال البرنامج الوطني للتعقيم. و يُسمح لمحلات المكسرات والشوكولاتة والحلويات بفتح أبوابها فقط، إذا كانت موجودة داخل مراكز التسوق.

ويجب على كافة العاملين في جميع المنافذ المذكورة أعلاه الحصول على تصاريح النقل من (dxbpermit.gov.ae)، وتكون ساعات العمل محصورة من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً.

كما يجب التزام جميع المنافذ بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعقيم والتطهير والتباعد الاجتماعي.

ومن جانبها ستقوم اقتصادية دبي بحملات تفتيشية للتأكد من التزام المنافذ بكافة التعاميم.