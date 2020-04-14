التضخم في الإمارات يتراجع للشهر الـ 14 على التوالي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في دولة الإمارات على أساس سنوي خلال فبراير الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2019، لتواصل بذلك إنخفاضها للشهر الرابع عشر على التوالي بعد صعود كبير بنسبة 4.76% في مطلع 2018 على أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم، عن وصول الرقم القياسي العام (التضخم) إلى 107.86نقطة في فبراير الماضي مقابل نحو 109.28نقطة في فبراير 2019. بينما على أساس شهري انخفض التضخم 0.26% في فبراير الماضي وذلك مقارنة بنحو 108.14 نقطة في يناير السابق له.

وأوضحت البيانات، أن تراجع التضخم السنوي جاء على أثر هبوط 7 مجموعات رئيسية يتصدرها الملابس والأحذية بنسبة 4.75% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 4.63% ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 4.2% والتجهيزات والمعدات المنزلية 2.82% والاتصالات 0.83% والمطاعم والفنادق 0.72% وخدمات الصحة 0.08%، فيما ارتفعت 5 مجموعات على رأسها الترويج والثقافة 10.65% والتبغ 6.4% خدمات النقل 3.11% والأغذية والمشروبات 0.53% والتعليم 0.75%.

بينما جاء انخفاض التضخم على أساس شهري بسبب انخفاض 4 مجموعات رئيسية يتصدرها السكن والمياه والكهرباء 0.02% والسلع والخدمات المتنوعة 0.22%، وخدمات النقل 1.91% والترويج والثقافة 5.42%، فيما ارتفعت 5 مجموعات على رأسها الأغذية والمشروبات 0.45% والملابس والأحذية 2.43% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.25% والاتصالات 0.12% والمطاعم والفنادق 1.98%، فيما استقرت مجموعات التبغ وخدمات الصحة والتعليم دون تغيير.

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.39% في إمارة أبوظبي و0.34% في دبي و0.38% في عجمان و0.06% في أم القيوين، و0.24% في الفجيرة، بينما ارتفع في إمارة الشارقة ورأس الخيمة بنحو 0.16% و0.02% على التوالي.