"إقتصادية أبوظبي": تجاوب كبير من شركات المقاولات مع قرار حظر نقل العمالة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي، على وجود تجاوب كبير من شركات المقاولات في أبوظبي مع قرار حظر نقل العمالة الوافدة بين الإمارات والمدن للحد من تفشى تداعيات فيروس كورونا.

وقال البلوشي في حوار مع قناة "الإمارات اليوم": "نلمس تجاوباً كبيرا مع شركات المقاولات الخاصة والعامة الكبرى على حد سواء والكل متعاون بشكل كبيرا جدا، ونحن لا نريد للعمال أن ينتقلوا من أبوظبي إلي دبي أو الشارقة أو العكس لأن الانتقال قد يكون سبباً في تفشى الفيروس"

ورداً عن سؤال حول ظهور حالات إصابة بين العمال قال البلوشي: "الفيروس ينتقل بسرعة بين البشر وليس العمال في كل دول العالم وهدفنا أن نقلل من التقارب بين العمال وبعضهم البعض ونهدف أن تكون كل شركة مسيطرة تماما على عمالها لنقى البلاد جميعا من هذا الوباء".

وأكد البلوشي على أن جميع العمال العاملين في أبوظبي يحصلون على رواتبهم كاملة مشددا على أنه لن يتم تسريح عامل وكل قرارات الحكومة في أبوظبي تستهدف حماية جميع الأطراف بما فيهم العمال كما نشجع غالبية العمال على العمل عن بعد وفي حالة العمالة التي تعمل في الميدان فعلينا أن نطبق إجراءات احترازية قوية عليها خاصة في معسكرات العمالة حيث نشدد على ضرورة الفصل بينهم ونطالب كل صاحب شركة مقاولات أن يبلغ هيئة الصحة فورا عن إصابة أحد عماله بالفيروس.

وشدد البلوشي على أن الحكومة تركز حاليا على المدن العمالية بشكل كبير مشيرا إلى ضخامة أعداد العمالة فضلا عن تقارب المدن العمالية بعضها من البعض قد يكون أحد أسباب انتشار الوباء مؤكدا على الحكومة بادرت بإجراءات عديدة لمنع الاحتكاك بين العمال واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وقال" نشجع الشركات على تعقيم وتطهير مساكن العمال ونطالبهم بالجدية الكاملة في التعامل مع صحة العمال وتوفير الكمامات لهم.

وشدد البلوشي على أن التعاميم التي أصدرتها الدائرة منذ بدء مشكلة فيروس كورونا وآخرها حظر انتقال العمالة هدفت إلى حماية كافة أفراد المجتمع مواطنين أو مقيمين مشيرا إلى أن الحكومة شجعت موظفيها للعمل عن بعد بقوة كما أتاحت للمراجعين خدمات إلكترونية لإنجاز مصالحهم بكل يسر وسهولة.

وحول المبادرات المستقبلية للدائرة، أشاد البلوشى بالدور الكبير الذي تقوم القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة الصحة في أبوظبي مع الدائرة مشيراً إلى أن هناك فرق عمل تجتمع يوميا لمناقشة الوضع الحالي وأفضل المبادرات ولدينا مبادرات جديدة سنعلن عنها للسيطرة على الوباء ومنع تفشيه.

من ناحية أخرى إستضافت قناة "الإمارات اليوم" المستشار عبد الله فارس النعيمي رئيس المحكمة العمالية في أبوظبي حيث تحدث عن تشريعات جديدة أقرتها حكومة أبوظبي لحماية العمال، أبرزها عدم السماح للشركات بإلغاء أية علاوات يحصل عليها العامل أو تسريح العمالة بدون سبب.