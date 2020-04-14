اقتصادية دبي: معاملات التسجيل والترخيص تصل إلى 14.366 ألف معاملة في 23 يوماً

المصدر: دبي - البيان

حققت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري نتائج قياسية في تطبيق نظام العمل عن بعد وتفعيل القنوات الذكية والإلكترونية، حيث وصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري خلال 23 يوماً (الفترة الزمنية ما بين 22 مارس و13 أبريل الجاري) إلى 14.366 ألف معاملة، تضم ما نسبته 66% معاملة إلكترونية و34% معاملة من خلال مراكز الخدمة التي توفر خدمات اقتصادية دبي عن بُعد.

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري اليوم، أن معاملات تجديد الرخص شكلت ما نسبته 74% من إجمالي المعاملات، يليها معاملات تعديل الرخص بنسبه 7%، وتفصيلاً وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص إلى 10,653 معاملة، في حين وصل إجمالي تعديل الرخص إلى 1,047 معاملة.

وشكلت معاملات تجديد الرخص من خلال القنوات الذكية والإلكترونية ما نسبته 86% مقابل 14% معاملة عن طريق مراكز الخدمة عن بُعد، واستحوذت معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية على 74% من إجمالي معاملات التجديد.

وأشار التقرير أنه تم إصدار 473 رخصة جديدة، وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 893 إجراء، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 751 إجراء، الأمر الذي يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص خلال الفترة الزمنية ما بين 22 مارس و13 أبريل الجاري، حاز نشاط "خدمات إدارة المشاريع" على 10% من حصة الأنشطة، تلاه نشاط "خدمات التطهير والتعقيم" (3%)، كما شهد نشاط "تجارة الأدوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية" ونشاط "تجارة المواد الغذائية والمشروبات" حركة نشطة ضمن أعلى 10 أنشطة خلال نفس الفترة.

وتنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص خلال الفترة الزمنية ما بين 22 مارس و13 أبريل الجاري لتشمل رجال أعمال من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ومالطا والصين وجمهورية مصر العربية والأردن والهند وبنجلادش وباكستان.

ويمكن تجديد الرخصة التجارية تلقائيا من خلال خدمة التجديد التلقائي بخطوتين وفي أقل من دقيقتين من خلال إرسال رسالة نصية برقم الرخصة إلى 6969.

وفي إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، كانت اقتصادية دبي قد وجهت جميع مراكز الخدمة التي تقدم خدماتها في إمارة دبي توفير كافة احتياجات موظفيهم لأداء عملهم من المنزل. وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً لجهود الحكومة من أجل سلامة أفراد المجتمع. وتضم كافة احتياجات الموظفين لأداء عملهم من المنزل كل من على سبيل المثال الأجهزة اللازمة، بريد إلكتروني خاص للتقديم على المعاملات، رقم هاتف للرد على استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، وتوعية المتعاملين بهذا القرار من خلال رسائل نصية وبريدية ووضع إعلان على واجهة المركز بقنوات تقديم الخدمة، وتوفير موظف في مكتب الاستقبال للرد على استفسارات المتعاملين.

ويمكن للمتعاملين اختيار المركز من خلال رابط على الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبيded.ae حيث توجد اسماء المراكز وارقام التواصل والبريد الإلكتروني لكل مركز.

وتستمر اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في شتى المجالات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص، وذلك من خلال تطبيق العمل عن بُعد وتوجيه المتعاملين من مختلف القطاعات لإنجاز معاملاتهم من خلال موقعها الإلكتروني أو التطبيقات الذكية التابعة لها حرصاً على سلامتهم وصحتهم.