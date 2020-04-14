"العربية": لا تأجيل لإطلاق شركة الطيران الجديدة في أبوظبي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

قال متحدث باسم العربية للطيران اليوم الثلاثاء، إنه ليست هناك خطط لتأجيل أو إرجاء إطلاق شركة "العربية للطيران أبوظبي".

وأضاف المتحدث في إفادة لـ "البيان"، أن العمل التجهيزي للإطلاق لا يزال جارياً، وسيعتمد تقدمه على تحسن الوضع في السوق.

وتابع: "ندين التقرير المضارب الذي نشرته وكالة بلومبرج والذي تضمن معلومات مضللة حول تأخير إطلاق العربية للطيران أبوظبي".

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الاتحاد للطيران والعربية للطيران عن خطتهما لتأسيس شركة طيران اقتصادي، وقالتا إنهما ترغبان في الاستفادة من الطلب المتنامي على السفر منخفض التكلفة من وإلى أبوظبي. وستكون الشركة الجديدة، العربية للطيران أبوظبي، خامس شركة طيران في الإمارات.

ولفت المتحدث باسم العربية للطيران، إلى أن نشر أخبار لا تستند إلى حقائق أو تشويهها، خاصة في وقت يواجه فيه الاقتصاد بشكل عام أكبر تحد له، هو أمر غير إيجابي، وعلى وكالات الأنباء التصرف بوعي ومسؤولية ومراجعة الحقائق عند نشر أخبار من هذا القبيل".