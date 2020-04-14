"فلاي دبي" تخضع أسطولها لصيانة شاملة استعداداً للعودة إلى الخدمة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي عن خضوع أسطولها لبرنامج صيانة شامل مجدول في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ والهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع عمليات المسافرين حتى إشعار آخر.

وتلقت الناقلة التوجيهات الصادرة عن الشركة المصنعة لجميع مشغلي طائرات بوينج 737 من الجيل الجديد والخاص بمهام الصيانة المجدولة خلال فترة التوقف ، وأدرجت المواد الإرشادية الإضافية في برنامج الصيانة المعتمد من فلاي دبي.

وقررت فلاي دبي تقسيم أسطولها بين قاعدتي الهندسة والصيانة. يوجد حاليًا 23 طائرة بوينج 800-737 من الجيل الجديد و03 طائرات من طراز بوينج 737 ماكس 9 في مطار آل مكتوم الدولي (DWC) .هناك 15 طائرة من الجيل الجديد من بوينج 800-737 و 10 طائرات بوينج 737 ماكس 8 في مطار دبي الدولي (DXB).

ويتم صيانة أسطول بوينج 737 ماكس ضمن إجراء التخزين النشط مما يعني أن جميع الأنظمة تظل قيد التشغيل ويتم اختبارها وتشغيلها خلال فحوصات الصيانة الأسبوعية التي تستغرق ما يصل إلى 18 ساعة لكل طائرة في الأسبوع. خلال فترة التعليق ولمدة أسبوعين ، تبقى طائرة بوينج 800-737 من الجيل الجديد في وضع جاهز للتشغيل حيث سيتم تشغيل الطائرة مرة واحدة على الأقل إما لرحلات الإعادة إلى الوطن أو رحلات الشحن أو رحلات الصيانة. ستعمل رحلات الصيانة بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار آل مكتوم الدولي ( DWC).

وتعليقًا على برنامج الصيانة ، قال ميك هيلز ، نائب الرئيس الأول للهندسة والصيانة في فلاي دبي: "يعمل فريقنا من المهندسين المؤهلين وذوي الخبرة العالية على مدار الساعة لأداء مهام صيانة الطائرات المجدولة لضمان الحفاظ على جميع طائراتنا وفق أعلى مستويات الصلاحية للطيران استعدادًا للعودة إلى الخدمة . نحن نتابع عن كثب التوجيهات الصادرة عن الشركة المصنعة والسلطات لرعاية أسطولنا سواء في التخزين النشط كما هو الحال بالنسبة لطائرة ماكس أو في حالة الاستعداد التشغيلي كما هو الحال بالنسبة لطائرات بوينج 800-737 من الجيل الجديد المتوقفة حاليا مؤقتًا".