3 بنوك بأبوظبي توفر تفاصيل إضافية عن إعفاءت الأفراد والشركات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت بنوك "أبوظبي الأول" و"أبوظبي الإسلامي" و"أبوظبي التجاري" عن توفير تفاصيل إضافية للأفراد والشركات حول شروط الاستحقاق وطرق الاستفادة من الإعفاءات البنكية من خلال صفحات متخصصة على المواقع الإلكترونية للبنوك وأرقام للتواصل.

وبحسب تغريدة نشرها مكتب أبوظبي للاعلام على حسابه الرسمي على "توتير"، فإنه يمكن للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب للحصول على الإعفاءات البنكية.

وتشمل الإعفاءات، تأجيل سداد القروض والاستفادة من أقساط ميسرة وتخفيض في الرسوم المصرفية وذلك ضمن 17 مبادرة أطلقتها بنوك أبوظبي.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الإضافية التي تهدف إلى توفير الدعم للأفراد والشركات والتخفيف من الآثار والتحديات المالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).