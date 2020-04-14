"طيران الإمارات" تمدد صلاحية التذاكر الصادرة قبل 31 مايو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات عن تحديث سياسة الإعفاء التي انتهجتها جراء انتشار وباء كوفيد-19 حيث قامت بتسهيل عملية إعادة الحجز وإلغاء تذاكر السفر إلى جميع الأسواق التي تخدمها حول العالم، مؤكدة مرة أخرى أن تضع عملاءها في أولوية اهتماماتها على الدوام.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "تعمل صناعة السفر والطيران وفق قواعد معقدة حول أسعار التذاكر وإعادة الحجز واسترداد الأموال، وتختلف هذه القواعد حسب كل سوق. نحن ندرك أن إدخال العملاء في تفاصيل ذلك قد يكون مربكاً ويسبب لهم الإزعاج، خصوصاً في ظل الظروف الحرجة بالتي يشهدها العالم بسبب انتشار كوفيد-19، ونود أن نشكر عملاءنا وشركائنا التجاريين على تفهمهم ودعمهم خلال هذه الفترة التي نعمل فيها على وضع سياسات تضمن احتياجاتهم والمتطلبات التنظيمية على السواء".

وأضاف عدنان كاظم قائلاً: "نأمل أن يعيد عملاء طيران الإمارات حجز تذاكرهم والسفر معنا في وقت لاحق، ولهذا قمنا بتمديد صلاحية تذاكرهم الحالية حتى عامين ووفرنا أمامهم خيار الحصول على قسيمة سفر واستخدامها مقابل أي من منتجاتنا وخدماتنا. ولن يتكبد العملاء أي رسوم تغيير للحجوزات على التذاكر الصادرة حتى 31 مايو (أيار) للسفر حتى 31 أغسطس (آب) 2020. كما نوفر لهم أيضاً خيار استرجاع قيمة تذاكرهم نقداً، علماً بأن ذلك يستغرق بعض الوقت نظراً للأعداد الكبييرة من الطلبات التي نتعامل معها حالياً".

وتوفر طيران الإمارات ثلاثة خيارات لعملائها المتأثرين جراء وقف الرحلات الجوية وقيود السفر:

احتفظ بتذكرتك

سيتم تمديد صلاحية جميع تذاكر طيران الإمارات الصادرة قبل 31 مايو (أيار) للسفر حتى 31 أغسطس (آب) تلقائياً حتى 760 يوماً. ويمكن للعملاء الذين قاموا بحجز تذاكرهم خلال هذه الفترة الاطمئنان، حيث سيمكنهم تغيير المواعيد عندما يقررون السفر مجدداً. ويتعين العملاء متى شاؤوا السفر خلال عامين من تاريخ إصدار التذكرة، التواصل مع طيران الإمارات أو وكلاء السفر لإعادة حجز رحلاتهم. ويمكن حجز التذكرة إلى نفس الوجهة الأساسية أو اختيار وجهة تخدمها طيران الإمارات وتكون ضمن نفس المنطقة دون تكبد أي رسوم لتغيير الحجز. كما تتيح الناقلة للعملاء إمكانية إعادة حجز تذاكرهم للسفر إلى وجهات في مناطق أخرى دون فرض غرامات تغيير، وتطبق فروقات السعر في حال وجوبها.

أطلب ​​قسيمة سفر

يمكن للعملاء تحويل تذاكرهم إلى قسائم سفر تعادل قيمتها ما دفعوه مقابل الحجز الأساسي (الجزء غير المستخدم من التذكرة فقط). وقسيمة السفر صالحة لمدة عام واحد من تاريخ إصدارها، ويمكن تمديدها لعام آخر. كما يمكن استخدامها لشراء المنتجات أو الخدمات التي توفرها طيران الإمارات، مثل حجز تذاكر السفر إلى أي وجهة وعلى أي درجة سفر أو أي خدمات أخرى، وتطبق فروقات السعر في حال وجوبها. ولن تطبق غرامات التغيير على هذه القسائم، لذلك سيستفيد العملاء من مرونة أكبر لإعادة حجز تذاكرهم عندما يصبحون مستعدين للسفر مرة أخرى.

استرد قيمة التذكرة

لا يزال بإمكان العملاء الذين اختاروا الاحتفاظ بتذاكرهم أو بقسيمة سفر طلب استرداد المبلغ الذي دفعوه مقابل التذكرة، في حال عدم قدرتهم على السفر. ولن تكون هناك أية غرامات على استرداد قيمة التذكرة.

وتسهل طيران الإمارات القيام بأي من هذه الطلبات عبر الإنترنت من خلال تعبئة استمارة بسيطة.