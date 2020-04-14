مخالفة 9 منشآت رفعت أسعار الكمامات بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لاقتصادية دبي، بفرض غرامات مالية على 9 منشآت تجارية، لاستغلالها الظروف الراهنة، ورفعها أسعار الكمامات بشكل مبالغ فيه.

وتضم القائمة 5 صيدليات في القوز الأولى والمزهر والورقاء الأولى والسبخة، إضافة إلى شركة توريد ومتجر سوبر ماركت وشركة تجارية. أما المخالفة الأخيرة، فكانت بحق مصنع باع البضائع بأسعار مبالغ فيها، من خلال منصات إلكترونية. وكان قطاع الرقابة تلقى شكاوى، حيث نفذ فريق مختص حملات تفتيشية كشفت صحتها لتستحق تلك المنشآات المخالفات لانتهاكها قوانين حماية المستهلك.