«طيران الإمارات» تمدّد صلاحية التذاكر 24 شهراً

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أعلنت «طيران الإمارات» أنه بإمكان ركابها تمديد صلاحية تذاكرهم حتى 24 شهراً من تاريخ إجراء حجوزاتهم الأصلية. وقالت الناقلة، عبر موقعها على الإنترنت، إنها وفرت خيارات جديدة للمسافر تقوم على المرونة للسفر مرة أخرى إذا تم الحجز قبل 31 مايو المقبل للسفر في أو قبل 31 أغسطس 2020.

وأضافت أنه في حال تم الحجز خلال هذه الفترة يمكن الاحتفاظ بالتذكرة وتمديد صلاحيتها إلى 24 شهراً من تاريخ الحجز الأصلي، كما يمكن تحويل الحجز إلى قسيمة سفر تعادل قيمة المبلغ الذي دفعه المسافر مقابل حجزه الأصلي، وستكون هذه القسيمة صالحة لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار، ويمكن استخدامها لرحلات الطيران أو منتجات وخدمات «طيران الإمارات» الأخرى.

من جانب آخر، تخطط «طيران الإمارات» لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، إضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها مؤخراً إلى كل من لندن وفرانكفورت. وسوف تسهل هذه الرحلات سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.