مخزون السلع يلبّي الطلب الرمضاني

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت منافذ تجزئة رئيسة، جهوزية مخزونها من السلع والمنتجات الأساسية، بما يلبي ارتفاع الطلب المتوقع في رمضان.

وأوضحت أنها مع اقتراب حلول رمضان، تعمل على تأمين المخزون اللازم لهذا الموسم.

وقالت إن سلسلة التوريد مجهزة بشكلٍ كامل، لضمان بقاء المنتجات الأساسية كافة متاحة ومتوفرة لجميع المستهلكين، خاصة مع اتجاه شريحة معيّنة منهم للإقدام على شراء سلع بكميّات كبيرة أكثر من اللازم.

وأوضحت أنها، تتأهب لتلبية ارتفاع الطلب خلال شهر الصوم، وتلتزم بشكل كامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، بخصوص أوقات العمل، والأسعار والإجراءات الصحية.