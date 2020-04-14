أراضي دبي تطلق مبادرة «معاً» لدعم المستأجرين

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لها مبادرة مجتمعية جديدة تحمل اسم «معاً»، بالتعاون مع عدد من شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة في الإمارة.

وتأتي المبادرة بهدف توفير أشكال متعددة من الدعم للمستأجرين والملاك، تأكيداً على تكاتف كافة الجهود في الدولة وفي إطار المبادرات الوطنية في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد حول العالم.

وبموجب المبادرة، ستوفر المؤسسة وشركاؤها المستلزمات الحياتية الضرورية بالمجّان للمحتاجين إليها والمتضررين في العديد من مشاريع ومناطق التملك الحر في الإمارة. وأعلنت الأطراف الداعمة للمبادرة عن المزيد من الخطوات والإجراءات، بما في ذلك إلغاء الغرامات للعامين 2019 و2020، وتوفير خدمة التقسيط المرن لرسوم الخدمة، وخفض كلفة الخدمات، وتوفير خيار الدفع المرن لخدمة التكييف.

وقال مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: «في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يتوقع من الجميع إظهار التكاتف والتعاون لتلبية نداء قيادتنا الرشيدة لمكافحة الوباء العالمي، والانضمام إلى المبادرات التي تتبناها مؤسساتنا، للتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة.