50 % نمو الطلب على خدمات التوصيل في الإمارات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله، أبوظبي - رامي سميح

أكدت مصادر عاملة في شركات خدمات توصيل في الإمارات أن هناك ارتفاعاً في حجم الطلب على خدمات التوصيل، لاسيما توصيل المواد الغذائية والدوائية، بنسب كبيرة تتراوح بين 40 و50 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة والتي ساهمت في تقييد الحركة.

وقالت المصادر إن الأغذية والأدوية ومواد التنظيف والتعقيم تصدرت طلبات المتعاملين وأن الكثير من شركات التوصيل تسعى لتوسيع خدماتها للاستفادة من ارتفاع الطلب، في ظل قيام العديد من المطاعم والصيدليات ومنافذ البيع الاشتراك بهذه الخدمات، مشيرين إلى وجود منافسة كبيرة في القطاع، الأمر الذي يخدم مصلحة المتعاملين.

وأضافت المصادر أن الإمارات تتصدر دول المنطقة في قطاع خدمات التوصيل من قبل جائحة «كورونا»، مستفيدةً من نمو التجارة الإلكترونية وتوفر البنية التحتية التقنية، مشيرين إلى أنه في الوقت الراهن أصبح هناك تضاعفاً في النمو على هذه الخدمات؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي تحد من الحركة.

أولوية

وقال محمد يلدرم، مدير عام «طلبات» في الإمارات، إن الشركة تولي أولوية قصوى لصحة وسلامة المتعاملين والموظفين والشركاء، وفي هذه المرحلة المبكرة، لا نستطيع التكهن بشكل دقيق حول أثر ما يجري من حولنا على أعمالنا، أو على القطاع بشكلٍ عام، مشيراً إلى أن هناك تغيّراً في حجم الطلبات، بحيث زادت على خدمات الطلبات اليومية للبقالة، مشيراً إلى أن شبكة «طلبات» تشمل أكثر من 13 ألف مطعم و24 ألف فرع.

وأضاف أن مبادرة «دوائي»، التي تم توقيعها بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، تأتي كخطوة مهمة تمكّن الشركة من تأدية دورها في المسؤولية الاجتماعية المشتركة، ويسعدنا أن نشارك في توصيل الأدوية المهمة للمرضى، وخاصة المصابين بأمراض مزمنة أو كبار المواطنين، الذين يعدّ من غير الآمن للعديد منهم مغادرة منازلهم.

وتابع يلدريم: «يعتبر قطاع توصيل الطعام واعداً للغاية، ونشهد من جهتنا نمواً متواصلاً، وهذا يدل على الحاجة الماسة في السوق لخدمات توصيل الوجبات، وسيؤدي توسعنا في فئات جديدة، مثل البقالات، إلى تحقيق المزيد من التقدم».

إقبال قياسي

وقالت عائشة حمد بن ذيبان المنصوري، مدير عام «مير» للتوصيل، إن هناك زيادةً وإقبالاً على طلبات التوصيل في الوقت الراهن بنسبة تتراوح بين 300 و400 %، مع التزام المستخدمين بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

وأضافت أن التطبيق يشمل في الوقت الحالي، توصيل جميع الأغذية والأدوية ومواد التنظيف والتعقيم، حيث يضم ما يزيد على 12 ألف منتج لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت أن هناك ما يقرب من 8 آلاف متعامل يستخدمون التطبيق؛ للحصول على احتياجاتهم بسهولة ويسر، ومن المستهدف ما يزيد على مليون متعامل خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أن التطبيق متوفر على متجر «غوغل بلاي» و«آبل ستور» وجميع العمليات والخدمات تقدم عن بُعد.

وذكرت أن التطبيق كان يغطي سابقاً أبوظبي والعين، أما الآن أصبح متوفراً في جميع إمارات الدولة، بعد عملية تطوير أخيرة قمنا بها، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً التوظيف عن بُعد وتدريب الكوادر إلكترونياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

نمو

وقال راج لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«باويك» للتوصيل، إن التطبيق يقدم توصيل مجموعة كاملة من منتجات السوبرماركت والأغذية والأدوية المتواجدة في المتجر بحد أقصى خلال 3 ساعات، مشيراً إلى أن المبيعات والمتعاملين المسجلين خلال الفترة الأخيرة، سجلوا نمواً كبيراً في الفترة الماضية بسبب تداعيات جائحة «كورونا».

وأكد أن الطلبات المسجلة في الأسابيع الماضية فقط، سجلت نمواً بنسبة 46% عن الأيام العادية مع التزام المستخدمين بالبقاء والمنازل وتطبيق الإجراءات الاحترازية، منوهاً بأن تفعيل نظام صحي صارم لعمليات التوصيل، يشمل دورات تدريبية لكافة العاملين، حيث يقوم المندوبون بارتداء القفازات والكمامات والالتزام بعمليات التعقيم المستمر خلال عمليات التوصيل.

ولفت إلى أن الشركة عملت على زيادة الأسطول وتغطية جميع المناطق في أبوظبي؛ من أجل دعم التوجيهات الصحية الصادرة من حكومة الدولة بالبقاء في المنزل، حيث يتم حالياً تغطية جزيرة أبوظبي والمناطق المحيطة بها بما فيها جزيرة ياس والسعديات ومدينة خليفة ومحمد بن زايد والشوامخ والشامخة.

وأكد أن الشركة تبذل قصارى جهدها لتقديم خدماتها بالتكلفة إلى أكبر عدد ممكن من الشركات والهيئات الحكومية، ومستمرون في إضافة المزيد من الشركات والوكالات الحكومية والخاصة إلى قواعد البيانات. وبيّن أن الشركة قامت أيضاً بمبادرة لمساعدة الأشخاص الراغبين بالعمل والموجودين في منازلهم، من خلال تقديم وظائف بدوام جزئي في خدمة المتعاملين والحسابات وخدمات التوصيل.