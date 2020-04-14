5253 مشروعاً عبر الإنترنت والتواصل الاجتماعي بدبي

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن عدد المشاريع المدارة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية يبلغ 5253 مشروعاً مرخصاً ضمن رخصة «تاجر» المتخصصة في ترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وذلك حتى 12 أبريل الجاري. وتستحوذ السيدات على النسبة الأعلى من الرخص، بحصة 60.5 % أي 3177 رخصة، فيما حصة الرجال 39.5 % أي 2076 رخصة.

ويستحوذ المواطنون على 63 % من إجمالي الرخص أي 3294 رخصة «تاجر». وتهدف الرخصة، التي تصدر إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني dedtrader.ae، إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

أنشطة

وأظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة منذ الإطلاق في مارس 2017 تركزت في مجموعة «الأزياء والموضة» والتي تضم 33 نشاطاً؛ تلتها مجموعة «تحضير الوجبات الخفيفة» وتضم 7 أنشطة؛ ثم مجموعة «تقنية المعلومات» وتضم 17 نشاطاً؛ ومجموعة «خدمات شخصية تجارية أخرى» وتضم 13 نشاطاً؛ ومجموعة «الحفلات» 8 أنشطة. ويصل إجمالي المجموعات التابعة لرخصة تاجر إلى 87 مجموعة متنوعة.

ويبلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة 10 أنشطة على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط. وتركزت معظم أنشطة الرخص الصادرة منذ الإطلاق على نشاط تحضير الحلويات والسكاكر، بيع الوجبات الخفيفة، خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإدارة التسويقية، وتحضير الحلوى والحلويات الشعبية.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال رخصة تاجر إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة. وتشمل ضوابط الرخصة عدم فتح محل تجاري، وإمكان إصدار تأشيرة لـ3 عمال فقط إذا كانت الرخصة مملوكة لمواطن بنسبة 100 %، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

ويمكن الحصول على رخصة «تاجر» إلكترونياً في دقائق معدودة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

دعم

ويركز قطاع التسجيل والترخيص التجاري على تقديم الدعم لأصحاب الرخصة عبر توقيع الشراكات مع كافة الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لأصحاب المشاريع عبر تمكينهم من المشاركة في المعارض المقامة بالدولة وفتح قنوات جديدة عبر تعزيز التعاون مع أكبر منافذ البيع.

ووقع القطاع مذكرتي تفاهم مع «نادي دبي لأصحاب الهمم» و«مركز راشد لأصحاب الهمم» لدعم المواطنين من أصحاب الهمم وإصدار «رخصة تاجر» لهم وإشراكهم في المعارض والفعاليات التي يقوم القطاع بتنظيمها لأصحاب رخصة تاجر.

وتأتي هذه الخطوة ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى الفرص المتاحة في مجال العمل.

ورش

ونظم القطاع العديد من ورش العمل التوعوية حول «رخصة تاجر» العام الماضي لتعريف الشباب طلبة المدارس والجامعات بكيفية مزاولة الأعمال التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلاً إيجابياً وإقبالاً من قبل الحضور الذين استمعوا إلى قصص نجاح أصحاب المشاريع الناشئة من حاملي رخصة تاجر وغيرهم ومنهم صاحبة مشروع «مانجو مانيا» @Mangomania.ae الذي يركز على فاكهة المانجو كونها من الفواكه الموسمية المحبوبة من خلال ابتكار عدة خلطات بلمسات إماراتية تقدم بطريقة مختلفة تناسب جميع الأذواق والأعمار.

وعرضت ممثلة عن مشروع هاشتاق بايتس @hashtagbites تجربتها الناجحة للحضور وهي عبارة عن بسكويت يقدم كوجبة خفيفة متعدد النكهات والأشكال يناسب جميع الأعمار ويقدم في جميع الأوقات.

وقدم خليفة ومحمد عبدالله الفلاسي نبذة عن مشروع «مايل كوفي» @miles.coffee وأهمية الحصول على رخصة تاجر التي ساعدتهم على الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات والمبادرات.

وتضم قائمة المشاريع الناجحة أيضاً سعدية المازمي صاحبة مشروع «ركن التوابل» @rokn.altawabel لمنتجات تضم خلطات محلية من البهارات وخلطات توابل عالمية مختلفة؛ وجمال يوسف، صاحب «همبا» @hamba.ae لتقديم شرائح المانجو بالليمون والملح والتي كانت تباع قديماً في أكياس صغيرة في الدكاكين والأماكن التراثية.

مميزات

تتضمن المميزات إصدار بطاقة المنشأة وتوظيف 3 موظفين، والاستفادة من التسهيلات البنكية، وعرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، والحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، والحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق dubaitrade.ae، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، والتعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).