«إمداد» تطلق «نفق تطهير»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «إمداد»، أمس، إطلاق «نفق تطهير فايروشيلد» من شركة «فيجين سيفتي» في إطار جهودها الرامية إلى بناء مجتمعات نظيفة وآمنة. و«فيجن سيفتي» تابعة لـمجموعة «إمداد» وهي متخصصة في تركيب وصيانة أنظمة كشف الحرائق والحماية منها.

وتمّ تطوير نفق التطهير الجديد الذي يعمل بشكل تلقائي والمزود بمستشعرات الحركة، بهدف رش المستخدمين بالرذاذ المعقم لتطهير ملابسهم خلال عبورهم النفق. وتمّ استخدام مواد مطهرة وأجهزة في تصميم النفق تتوافق مع إرشادات بلدية دبي الفنية لعمليات التنظيف والتطهير، وهي آمنة وصديقة للبيئة.

وطورت «إمداد» نوعين مختلفين من أنفاق التطهير، الأول بضغط عال، والثاني بضغط منخفض لتناسب المتطلبات المختلفة للعملاء. وتم تصميم النوع الأول لتعقيم المناطق الصناعية، بينما النوع الآخر يأتي تلبية احتياجات المجتمعات.

وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: تتيح «إمداد» أيضاً نماذج متنوعة لأنفاق التطهير المصممة للشاحنات والسيارات، والتي يمكن استخدامها لتطهير مسارات الركاب في المطارات.

ويعمل مهندسو «إمداد» حالياً على تطوير نموذج جديد يمكن تثبيته داخل الطائرات وفقاً لمتطلبات المشغلين وسلطات الطيران المدني. وجهاز تعقيم «فايروشيلد» الجديد يعمل بكفاءة عالية في مراكز التسوق والمستشفيات ومواقع البناء وسكن العمال والأحياء السكنية وغيرها.