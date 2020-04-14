«بروفيس» تدعم جهود «خلك في البيت»

المصدر: (دبي ــ البيان)

أطلقت شركة «بروفيس» لإدارة العقارات دروساً عن بُعد لدعم جهود «خلك في البيت» في الإمارات عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مجاناً ولجميع سكان الإمارات، وذلك في إطار دعم «خلك في البيت» وتوجيهات الجهات الحكومية المتعلقة بضرورة بقاء الأشخاص في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

ويمكن لأي مستخدم لشبكة الإنترنت المشاركة في سلسلة من الدروس التي يتم بثها عبر خدمة Facebook Live.

وقالت دانا عوض، المدير التنفيذي في «بروفيس»: « تـــــــــدير بروفيس العديد من النوادي الرياضيــــــة والمرافق الترفيهية في المجمعات التي تديرهــــــا في الإمارات والتي تم غلقها مؤقتــــــاً كجــــــزء من جـهــــــود الحكومة للتعامل مع الظــــــــــــروف الحاليـــــــة استنـــــــــاداً إلى التعليمات التي تفرض التباعد الاجتماعي، وتدعو الأشخاص إلى البقاء في منازلهم».