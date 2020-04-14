«رأس الخيمة العقارية» تنجز «غيتواي ريزيدنس»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أنجزت شركة رأس الخيمة العقارية، بناء الوحدات السكنية في مشروعها العقاري «غيتواي ريزيدنس»، مؤكدة جهوزيته لتسليم الوحدات السكنية للمشترين.

يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي الحيوي ضمن مجمع ميناء العرب في إمارة رأس الخيمة.

وتم تزويد المشروع مرافق حيوية تشمل منطقة مخصصة للعب للأطفال، وحمام سباحة، ومنشآت رياضية ومحال تجزئة. وأوضح محمد القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية أن المشروع يضم 144 وحدة سكنية، بتصميم المساحات المفتوحة والشرفات الواسعة.

كما يعد المشروع إضافة نوعية لمحفظة شركة رأس الخيمة العقارية المتنوعة، التي طورت عدداً من المشاريع والوجهات السياحية في الإمارة.