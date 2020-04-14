«تجاري ـ جاقار» تساعد عملاءها

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت شركة تجاري/‏ جاقار، أكبر شركات إدارة الإنفاق المستقلة على مستوى العالم، دعم عملائها لتحسين كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بهم وتنفيذ خطط جديدة. ويشهد العديد من الشركات والمؤسسات حول العالم اضطرابات غير متوقعة وغير مخطط لها على مستوى سلسلة التوريد الخاصة بها، في ظل أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ويواجه تجار التجزئة ضغوطات كبيرة نتيجةً لحالة الذعر التي يعيشها المستهلكون جرّاء قلقهم من أن يستمر الإغلاق لفترات طويلة. في الوقت الذي تواجه فيه الكثير من الشركات انخفاضاً على مستوى التدفق النقدي. وقال جيم بيورو، الرئيس التنفيذي للشركة: في مثل هذه الأوقات والظروف، تتراجع الأرباح وتبقى التكاليف.

بالإضافة إلى استمرار التوريد، حان الوقت للشركات التي تواجه صعوبات مالية، لا سيما في قطاعات مثل الضيافة والترفيه وشركات الطيران والتجزئة، لتحسين المواد وضبط الإنفاق المتغير.

وأضاف: نعمل بشكل وثيق مع عملائنا لمساعدتهم على مواجهة تقلبات الظروف الحالية، من خلال التخطيط الديناميكي وإعادة ترتيب الأولويات، حيث يتيح تحليل وإدارة الإنفاق لشركة تجاري/‏ جاقار، للشركات تحديد المجالات التي يمكنهم من خلالها توفير المال والتكاليف.

ومن الضروري وجود رؤية واضحة لسلسلة التوريد واستراتيجيات تخفيف المخاطر. واستناداً إلى الحلول الرقمية لتحليل الإنفاق الذكي والمنظم والاستعانة باستراتيجيات الشراء الإلكتروني، يمكن للعملاء وضع خطط استباقية لحالات الطوارئ.