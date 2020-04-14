استثمارات بـ«مزارع مدار» لحل تحديات الأمن الغذائي

المصدر: (أبوظبي-البيان)

وقعت شركة مزارع مدار للتكنولوجيا الزراعية شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم تشغيل أول مزرعة طماطم داخلية في العالم على نطاق تسويقي، وعمل وحدة بحثية جديدة لحل تحديات الأمن الغذائي في الإمارات والمنطقة.

وتستخدم مزارع مدار هذه الاستثمارات في تطوير أول مزرعة طماطم داخلية في العالم على نطاق تسويقي والتي ستستخدم فقط إضاءة LED لزراعة الطماطم الطازجة. والمزرعة قيد الإنشاء حالياً في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ومن المقرر افتتاحها بنهاية العام، وستضاعف كمية الورقيات الدقيقة 3 مرات وزراعة مجموعة أوسع من المحاصيل.

وسيدعم الاستثمار إنشاء وحدة بحث وتطوير جديد بالشركة حتى تتمكن من تحديد كمية الإنتاج مقابل الموارد البيئية المستخدمة في الزراعة (الماء والكهرباء)، وأنشأت الشركة وحدة البحث والتطوير الموجودة حالياً بمدينة مصدر في أبوظبي.

وقال عبد العزيز الملا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمزارع مدار: «حصولنا على الاستثمار يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونحن عازمون على المضي قدماً، والبناء على نجاحاتنا لتحقيق المزيد في مجال التكنولوجيا الزراعية».