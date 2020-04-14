«اقتصادية رأس الخيمة» تخالف منافذ غير ملتزمة

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ضمن حملة «تسوّق بأمان»، التي أطلقتها بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، 49 مخالفة وإنذاراً، منها 20 مخالفة لمنافذ البيع، و7 مخالفات لمحلات للصرافة، كما قامت الدائرة بتوجيه 22 إنذاراً لمنافذ البيع ومحلات الصرافة؛ لعدم توفير أجهزة قياس الحرارة في مقرها.

وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة أن الفريق وجّه جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالتعاميم للحفاظ على سلامة الجميع، كما أمهلت الدائرة كل المنشآت غير الملتزمة فترة 48 ساعة لاستيفاء كل الاشتراطات المطلوبة، لافتاً إلى أن حملة «تسوّق بأمان» ستستمر لتشمل كل المنشآت في الإمارة ، داعياً أفراد المجتمع للتعاون مع الدائرة بالإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى .