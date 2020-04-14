موانئ دبيتضمن تدفق التجارة وسلامة العاملين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، خطة عمل شاملة وحاسمة لضمان صحة وسلامة موظفيها، واستمرار تقديم خدماتها عبر كافة قطاعات أعمالها وخدماتها اللوجستية في كافة مراحل سلسلة التوريد، للحفاظ على تدفق حركة التجارة الأساسية في ظل ظروف الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــــــ 19). ويتم تطبيق هذه التدابير الشاملة والمتكاملة بشكل صارم وتعاون وثيق مع مختلف الموانئ والسلطات الصحية، لاحتواء ومنع انتشار الفيروس.

وتعتمد الشركة في ذلك على استثماراتها الكبيرة التي خصصتها في بنيتها التحتية التكنولوجية، والمتمثلة بالدرجة الأولى في منظومة الرافعات الجسرية التي يتم التحكم بها عن بعد على أرصفة الميناء، وكذلك الرافعات المقنطرة والبوابات الآلية، التي لا تحتاج إلى وجود العمال والعناصر البشرية في مواقع التشغيل.

وينصب اهتمام العمليات المركزية في المقر الرئيس لميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) على ضمان استمرار وكفاءة حركة الإمدادات للمواد الحيوية، وأهمها المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، التي تحتاجها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس.

مرونة

وتعمل فرق العمل على زيادة مرونة العمليات التشغيلية بشكل أكبر عبر مجموعة من المبادرات، ومنها فرض التباعد والفصل بين فرق العمل المختلفة، وتكثيف عمليات التنظيف والتعقيم، إضافة إلى توفير وسائل النقل المناسبة للموظفين لمساعدتهم على الوصول إلى أماكن العمل خلال ساعات منع وتقييد حركة الأفراد والمركبات، وكذلك تأمين أماكن لإقامة للموظفين بالقرب من مقار عملهم؛ لتفادي الحاجة إلى المغادرة خارج نطاق المرافق المعقمة لموانئ دبي العالمية وتقليل احتمالية التعرض للعدوى.

وعملت الشركة على ضمان استمرار خدماتها من خلال تشجيع غالبية موظفيها الإداريين على العمل من منازلهم. كما تم تركيب كاميرات حرارية في جميع مبانيها ومقارها التشغيلية وعلى المداخل والبوابات، لتسهيل عزل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

أولوية

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي مدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات المدير التنفيذي لـ«جافزا»: موظفو الشركة أهم ما نملك، ونضع سلامتهم وصحتهم على رأس أولوياتنا. ولذلك، اتخذنا تلك الإجراءات الفورية التي قمنا بتفعيلها لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، فإننا نلتزم بشكل صارم متطلبات حكومة الإمارات وهيئة الصحة بدبي وتعليمات منظمة الصحة العالمية. وقد وجهنا رسالة واضحة إلى جميع أفراد فريقنا والعاملين في مرافقنا مفادها أن التباعد الاجتماعي هو مطلب إلزامي، وليس سلوكاً اختيارياً لحماية مجتمعنا والحفاظ على سلامته.

وأضاف: بحكم موقعنا في الخطوط الأمامية كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، نعمل بالشركة وكافة شركاتنا وفق خطة الوقاية والاستجابة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الإمارات، ونتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، ولا سيما الشركات العاملة في جافزا والتي توفر الخدمات الأساسية، ونقوم بتوعية الأفراد العاملين فيها بأهمية التزامهم إجراءات الوقاية الشخصية، واعتبارها على ذات القدر من الأهمية بالإجراءات التي يجب أن تلتزمها الشركات والمؤسسات. فهذا هو أوان العمل الجماعي، وسنحافظ على الالتزام بدورنا في جهود الإمارات للحد من انتشار هذا الفيروس.

توعية

وهناك حملة توعية داخلية للوقاية من الإصابة بـ«كوفيد ــــــ 19» عبر نشر كافة المعلومات المتعلقة بأعراض الفيروس، وأرقام الطوارئ للاتصال عند الحاجة، وتعليمات الوقاية من العدوى، من خلال شاشات أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والتعميمات ومطويات التوعية. وتم إلغاء تفعيل أجهزة مسح بصمة الإصبع. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء تغيير المناوبات، وبشكل خاص في حافلات النقل الجماعي للموظفين.

وتم تعقيم كافة المعدات والمركبات والمكاتب والمرافق العينية الأخرى في ميناء جبل علي، وجافزا، وميناء راشد، ومراسي «بي أند أو»، وميناء الحمرية، ومجمع الصناعات الوطنية، ومنطقة دبي للسيارات، ودبي التجارية، وشركة العالمية للأمن.

جهوزية

وتم إلزام جميع المطاعم والمقاصف داخل مقار الشركة تقديم الوجبات عبر طلبات التوصيل فقط، وتم تخصيص غرف للحجر الصحي بمخيمات مخصصة في جافزا، وتتم كافة هذه العمليات والإجراءات وفق إرشادات هيئة الصحة بدبي للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس.

وتنتشر مجموعات من فرق الصحة والسلامة والبيئة المدرّبة في كافة مرافق موانئ دبي العالمية، كما يتواجد أفراد الأمن المتأهبون على مدار الساعة طوال الأسبوع للقيام بمراقبة ميدانية دقيقة، وضمان الامتثال المطلق لمتطلبات الصحة والسلامة في دبي والدولة عموماً.

فحص الطواقم البحرية

تم إلزام الطواقم البحرية للسفن التي تصل إلى ميناء جبل علي أو تغادر منه المرور عبر البوابات المزودة بالكاميرات الحرارية، وتقديم تقارير محدثة عن حالتهم الصحية قبل النزول من السفينة، وكذلك الحصول على موافقة مسؤول الميناء قبل الصعود إلى السفن أو النزول منها. كما تم اتخاذ كافة الترتيبات لتوفير مرافق علاجية لأفراد الطواقم البحرية إذا لزم الأمر.