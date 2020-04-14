1.82 % انخفاض التضخم بدبي في مارس

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء، أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك، انخفض بنسبة 1.82 % في مارس 2020، مقارنة بمارس 2019، حيث انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.00 %، والتي خفضت التضخم بمقدار 2.54 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 6.02 %، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.12 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.21 %، لينخفض التضخم 0.06 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.72 %، ليتراجع التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.01 %.

وارتفع مؤشر قسم الطعام والمشروبات بنسبة 4.56 %، ما دفع التضخم بمقدار 0.59 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.66 %، ليرتفع التضخم بمقدار 0.16 نقطة، وقسم التبغ 14.9 %، ما دفع التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.69 %، ليرتفع التضخم 0.07 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.48 %، دافعاً التضخم للارتفاع بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.23 %، ليرتفع التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.21 %، ما رفع التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

وانخفض المؤشر مقارنة بفبراير بنسبة 0.68 %، نتيجة انخفاض أسعار قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود 1.33 %، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.54 نقطة، وقسم النقل بنسبة 3.15 %، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.35 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.85 %، ما خفض التضخم 0.09 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.39 %، ليتراجع التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.09 %، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.07 %.

وارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.51%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.33 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.09 %، وقسم الاتصالات بنسبة 0.05 %.