3 مبادرات لـ«سيدات أعمال الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق «مجلس سيدات أعمال الشارقة» التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ثلاث مبادرات إلكترونية تفاعلية هي، #نصائح_المجلس، و#المجلس يقرأ، و#مصطلحات_المجلس، وذلك بهدف دعم كافة العضوات البالغ عددهن أكثر من 2000 سيدة أعمال، وضمان نمو مشاريعهن ورفاههن الشخصي.

#نصائح_المجلس

تقدم هذه المبادرة مجموعة من النصائح حول الطرق التي تُساعد سيدات الأعمال على الاستفادة من الأوقات التي يقضينها في المنزل لصقل رؤيتهن الريادية، حيث يهدف المجلس من خلالها إلى توفير الإرشادات والأفكار والمعارف العملية حول كيفية مواصلة الأعمال التجارية من المنزل، مع تحقيق التوازن بين العمل والحياة. وتشارك هذه المبادرة، في كل أسبوع، العضوات بأبرز المؤشرات والنتائج الناجمة عن مبادرة #زيارات_المجلس_الإلكترونية، التي أطلقها المجلس الأسبوع الماضي.

#المجلس يقرأ

يوصي المجلس في كل أسبوع من خلال هذه المبادرة بقراءة كتاب محدد، حيث تتناول الكتب التي يتم اختيارها مجموعة كبيرة من المواضيع المتعلقة بالأعمال والإدارة، بما يساعد على تطوير الرؤية الريادية للعضوات، ويضمن أن مواصلة عملية التعلم ستسهم بتعزيز نجاحهن.

#مصطلحات_المجلس

تواجه رائدات الأعمال الناشئات، مجموعة من الكلمات والعبارات والمصطلحات غير المألوفة المتعلقة بعالم الأعمال، ومن خلال هذه المبادرة، يحرص المجلس على شرح معانٍ أكثر للمصطلحات والعبارات شيوعاً واستخداماً في هذا المجال، لتمكين رائدات الأعمال من إثراء مفرداتهن الريادية.

تبادل المعرفة

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة: تُجسد هذه المبادرات التزامنا بتبادل المعرفة وتوفير الحلول العملية التي تدعم سيدات الأعمال على أكمل وجه في كافة الظروف، تماشياً مع توجيهات ورؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسِّس والرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة.