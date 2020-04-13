"اقتصادية أبوظبي" تصدر تعميماً يقضي بمنع نقل العمالة إلى خارج الإمارة

المصدر: وام

اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف حماية صحة وسلامة العمالة الوافدة وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

فقد أصدرت الدائرة تعميماً يقضي بمنع نقل العمالة إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

تأتي هذه الخطوة من أجل ضمان اتباع ممارسات التباعد الجسدي وتقليل المخالطة بأشخاص قد يكونون مصابين بالمرض وتوفير أكبر قدر من الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.