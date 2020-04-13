"كارفور الإمارات" تعمل على تأمين المخزون اللازم لشهر رمضان

المصدر: دبي – بشار باغ

أكدت سلسلة متاجر "كارفور"، التي تديرها شركة ماجد الفطيم في الإمارات، أنها ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك ستعمل على تجهيز المتاجر والرفوف بالكامل وتأمين المخزون اللازم لهذا الموسم، وذلك في إطار على التزامها في في خدمة المجتمع خاصّةً خلال هذه الأوقات التي لم يسبق لها مثيل.

وأوضحت، في إفادة لـ "البيان"، أنها ستقوم خلال الشهر الكريم بتوفير مجموعة من العروض المتنوعة والخصومات التي تصل إلى 50% وفق أعلى معايير الجودة والقيمة.

واعتمدت كارفور مؤخراً نهجاً مبتكراً للحرص على استمرارية المخزون الطازج من الخضار والفواكه خلال رمضان، وذلك من خلال الاعتماد على الزراعة المائية والمنتجات المحلية لضمان بقاء كافة فروع متاجر كارفور التقليدية ومتاجرها الرقمية ممتلئة بالكامل بالمخزون اللازم، وبالتالي التأكد من حصول المستهلكين على البقالة الطازجة يومياً.

وأكدت أن سلسلة التوريد لدى كارفور مجهزة بشكلٍ كامل لضمان بقاء كافة المنتجات الأساسية متاحة ومتوفرة لجميع المستهلكين.

ومع اتجاه شريحة معيّنة من المستهلكين للإقدام على شراء سلعاً بكميّات كبيرة أكثر من اللازم، تحث كارفور جميع المستلهكين على التسوق بمسؤولية وحسب احتياجاتهم، إذ أنه تتوفر كافة السلع الغذائية بكميّات كافية للجميع.

وأوضحت أنه سيتسنى للمستهلكين فرصة الاستفادة من عروض كارفور الرمضانية ابتداءً من هذا الأسبوع.