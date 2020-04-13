هيئة التأمين تطلق أكاديمية التدريب المهنية للتعليم عن بعد مجاناً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أطلق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أكاديمية التدريب المهنية الخاصة بالتعاون مع المعاهد والمراكز العلمية والتعليمية العالمية المتخصصة لتدريب الكوادر العاملة في قطاع التأمين مجاناً في مجالات علوم التأمين والعلوم الاكتوارية بما يساهم في تعزيز عملية التوطين في قطاع التأمين، وذلك بناءً على رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات مجلس الوزراء باستمرارية الأعمال وتقديم الخدمات عن بعد.

وأكد معاليه، أن أطلاق هذه الأكاديمية المهنية يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات مجلس الوزراء بهدف تدعيم التوطين في قطاع التأمين وتمكين الكوادر البشرية المواطنة وتأهيلهم لتبوأ المراكز القيادية في القطاع.

وأضاف معاليه أن إطلاق الأكاديمية المهنية يأتي بالتوازي مع حزمة القرارات التحفيزية التي تطلقها هيئة التأمين من دعم شركات التأمين والمهن المرتبطة وضمان استمرارية الأعمال في قطاع التأمين وتمكينه من مواجهة التحديات والتداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضح المنصوري، أن الأكاديمية ستقدم جميع برامجها التدريبية بالمجان للمواطنين والعاملين في القطاع والراغبين بتلقي التدريب في مجال التأمين، بالإضافة إلى تقديم برنامج شامل لمكافحة الجرائم المالية للعاملين في قطاع التأمين من شركات تأمين ومهن مرتبطة به.

وأكد معاليه أن اطلاق هذه الأكاديمية سيساعد شركات التأمين والمهن المرتبطة به على تخفيض تكاليف التدريب وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في القطاع وتزويدهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة التي تمكنهم من الارتقاء بأداء السوق التأمينية المحلية.

واضاف معاليه أن اطلاق اكاديمية التدريب المهنية يهدف إلى إنشاء أكاديمية احترافية في مجال التطوير المهني للمواطنين والعاملين في قطاع التأمين، توفر الإطار والموارد اللازمة لرفع الكفاءة والمعايير التقنية في سوق التأمين الإماراتية و التدريب عن بعد من خلال إستخدام الوسائل الحديثة المبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجين العالميين والمتخصصين في علوم التأمين والعلوم الاكتوارية مثل معهد التأمين القانوني البريطاني ومجمع الإمتثال في المملكة المتحدة.

وبيّن معاليه أنه سيتم اطلاق نشاطات الأكاديمية المهنية في المرحلة الحالية من خلال التدريب عن بعد، وذلك في إطار سلسلة التدابير الاحترازية و الوقائية التي تتخذها هيئة التأمين للحفاظ على السلامة والصحة العامة، بالاضافة إلى توجهاتها واجراءاتها بهذا الشأن من خلال دعم خطط واستراتيجيات إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات و تقديم كافة خدمات التدريب لكافة المستفيدين من المواطنين بهدف تحقيق الريادة في تعزيز اداء سوق التأمين المحلية وتطوير المعايير المهنية الدولية والإشراف الفعال على القطاع.

ويتمثل البرنامج التدريبي الأساسي الأول ضمن المرحلة الحالية بـ " مهاراتي " والذي يعد برنامجاً تحضيرياً للراغبين بالحصول على شهادات في مساقات مختلفة منها، مقدمة في التأمين وخدمة العملاء والتخطيط المالي والإستثمار ومعالجة مطالبات التأمين.

ويتخصص البرنامج الثاني بـمبادرة" قادة المستقبل" والذي يهدف إلى خلق جيل من القادة الإماراتيين في شركات التأمين ودعم توطين المهن المتخصصة في القطاع. فيما يتخصص البرنامج الثالث بمبادرة" الاكتواري" والذي يهدف إلى تعزيز مهنة الإكتواري بين المواطنين العاملين في القطاع من خلال تقديم برامج التدريب في مجال التحليل الإكتواري وشهادة مشارك أو زميل وفق متطلبات معهد الإكتواريين في الممكلة المتحدة، بالإضافة إلى منح مؤهل دولي لدعم توطين هذه المهنة، كما يتخصص البرنامج الرابع بـ "مكافحة الجرائم المالية" من خلال طرح برنامج شهادة الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية عبر منصة التدريب الإلكترونية لجميع العاملين في القطاع، وبرنامج التدريب لموظفي الإمتثال بشأن "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".