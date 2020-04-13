5253 مشروعاً مداراً عبر الإنترنت و"التواصل الاجتماعي" في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

أظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن عدد المشاريع المدارة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية يبلغ 5253 مشروعاً مرخصاً ضمن رخصة "تاجر" كما في 12 أبريل 2020.

وتستحوذ السيدات على النسبة الأعلى من الرخص، حيث يشكلن نحو 60.5% من عدد الرخص أي 3177 رخصة، فيما شكل الرجاء نسبة 39.5% أي 2076 رخصة.

ويستحوذ المواطنون 63 % من إجمالي الرخص أي ما يشكل على 3294 رخصة "تاجر" المتخصصة بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف الرخصة، التي تصدر إلكترونياً إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

وأوضح بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة منذ الإطلاق في مارس 2017 وحتى اليوم ركزت على مجموعة "الأزياء والموضة" والتي تضم 33 نشاط؛ تلتها مجموعة "تحضير الوجبات الخفيفة" وتضم سبعة أنشطة؛ ثم مجموعة "تقنية المعلومات" وتضم 17 نشاط؛ مجموعة "خدمات شخصية تجارية أخرى" وتضم 13 أنشطة؛ ومجموعة "الحفلات" وتضم 8 أنشطة. ويصل إجمالي المجموعات التابعة لرخصة تاجر إلى 87 مجموعة متنوعة.



ويبلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة عشرة أنشطة على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط. وركزت معظم أنشطة الرخص الصادرة منذ الإطلاق وحتى اليوم على نشاط تحضير الحلويات والسكاكر، بيع الوجبات الخفيفة، خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإدارة التسويقية، وتحضير الحلوى والحلويات الشعبية.



وتسعى اقتصادية دبي من خلال رخصة تاجر إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري، إيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة. وتشمل ضوابط رخصة تاجر أنه لا يمكن فتح محل تجاري، ويمكن إصدار تأشيرة ل 3 عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطن 100%، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.



وتسعى اقتصادية دبي من خلال رخصة تاجر إلى تعزيز التجارة الإلكترونية، وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة وبناء الوعي حول المنصات الذكية التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.