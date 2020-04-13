تأجيل انطلاق معرض المطارات 2020 إلى أكتوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الجهة المنظمة لمعرض المطارات، عن تأجيل انطلاقه ليقام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2020 في مركز دبي التجاري الدولي، بعد أن كان تقرر في وقت سابق تأجيله إلى شهر يونيو.

ويعكس التاريخ الجديد ثقة صناعة الطيران بعودة الأمور إلى طبيعتها في الأسواق العالمية بحلول هذا الوقت ورفع القيود الشاملة المفروضة على السفر حول العالم نتيجة لتفشي وباء كوفيد-19.

ويتلقى معرض المطارات، أضخم منصة سنوية بينية للأعمال في العالم على صعيد صناعة المطارات والذي تنظمه شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، الدعم من هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي، من ضمن لفيف من هيئات الطيران الإقليمية والعالمية، ومن اتحادات الموردين ومجموعات العمل.

وقال محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: " لقد وصلت غالبية الصناعات إلى طريق مسدود بالنظر إلى الظروف غير المتوقعة التي يوجهها العالم، وسوف تساعدنا تجاربنا السابقة في مجال التعامل مع الأزمات على تحقيق النمو مجدداً في قطاع الطيران بمجرد احتواء الأزمة، حيث سنلعب جميعاً دورنا في تحقيق التعافي."

ومن المتوقع لمعرض المطارات استقطاب 375 شركة عارضة وأكثر من 8500 زائر من أكثر من 100 دولة، حيث سيعرض المعرض الذي بات الآن في دورته العشرين، أكثر تقنيات العالم تطوراً وسيسمح للحضور بالمشاركة في سلسلة من المؤتمرات والورشات وبرامج توفيق الأعمال.

في حين يتوقع للفعاليات التي تقام تزامناً مع المعرض وهي منتدى قادة المطارات العالمية والجمعية العمومية لمنظمة نساء في الطيران أن تستضيف أكثر من 1500 موفد و100 متحدث لمناقشة أخر المستجدات على صعيد هذه الصناعة ضمن 4 محاور رئيسية هي مراقبة الحركة الجوية، وأمن المطارات، وتجربة المسافرين في المطارات، والمناولة الأرضية. وكانت الدورة الماضية للمعرض قد استضافت 351 عارضاً شغلوا مساحة العرض التي وصلت إلى 15599 متراً مربعاً، في حين استقطب المعرض 7100 زائر من 89 دولة.