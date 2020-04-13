"طيران الامارات" تمدد صلاحية التذاكر حتى 24 شهراً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أعلنت طيران الامارات، عن أنه بإمكان ركابها تمديد صلاحية تذاكرهم حتى 24 شهراً من تاريخ إجراء حجوزاتهم الأصلية.

وقالت الناقلة، عبر موقعها على الإنترنت، إنها وفرت خياران جديدان للمسافر المرونة للسفر مرة أخرى اذا تم الحجز قبل 31 مايو المقبل للسفر في أو قبل 31 أغسطس 2020.

وأضافت أنه في حال تم الحجز خلال هذه الفترة يمكن الاحتفاظ بالتذكرة وتمديد صلاحيتها إلى 24 شهرًا من تاريخ الحجز الأصلي، كما يمكن تحويل الحجز إلى قسيمة سفر تعادل قيمة قسيمة السفر المبلغ الذي دفعته مقابل حجزك الأصلي، وستكون هذه القسيمة صالحة لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار، ويمكن استخدامها لرحلات الطيران أو منتجات وخدمات طيران الإمارات الأخرى.

وبينت أنه لا توجد رسوم تغيير عند إعادة الحجز خلال فترة 24 شهراً سواء ببساطة "الاحتفاظ بتذكرتك" أو باستخدام قسيمة السفر، لذلك لديك المزيد من المرونة في التخطيط مسبقًا.

وأضافت طيران الإمارات على موقعها، أنه سيتم قبول السعر المدفوع لأي رحلة جوية إلى نفس الوجهة أو في نفس المنطقة، وعلى سبيل المثال، إذا كان حجزك الأصلي في لندن، فيمكنك إعادة حجزه في أمستردام بدون أي رسوم إضافية.