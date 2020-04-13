60 % قفزة في معاملات دبي الجمركية

المصدر: دبي - البيان

أثبتت دبي مجدداً قدرتها الاقتصادية على التكيّف مع المتغيرات العالمية، ومواجهة التحديات التي قد تطرأ على الاقتصاد العالمي، ورغم الأزمات والتداعيات الراهنة نتيجة التفشي العالمي لجائحة «كورونا»، حققت المعاملات الجمركية لدبي قفزة استثنائية، بواقع 60%، لتصل إلى 4 ملايين معاملة خلال الربع الأول 2020، مقارنة مع 2.5 مليون معاملة للفترة ذاتها من 2019، وهو ما يعكس قوة البنية والأنظمة الجمركية المطورة لإنجاز المعاملات.

وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن توجيهات القيادة جعلت دبي تتمتع بمقومات اقتصادية متكاملة، ومزايا تنافسية متقدمة، ترسخ من مناعتها وجاهزيتها في مواجهة التحديات العالمية، والأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، نتيجة تأثيرات فيروس «كورونا» المستجد، مشيراً إلى أن مرونة وديناميكية اقتصاد دبي وقوته ستدعم سرعة التأقلم مع المتغيرات العالمية واجتياز هذه المرحلة الصعبة بنجاح وتحقيق استدامة النمو خلال المرحلة القادمة.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: إن 99% من المعاملات أنجزت عبر القنوات الذكية والإلكترونية بواقع 2.26 مليون معاملة عبر المنصات الذكية وبحصة 56.6% من إجمالي عدد المعاملات و1.7 مليون معاملة عبر التطبيقات الإلكترونية بحصة 42.3% و44 ألف معاملة فقط عبر «الكاونتر» وبحصة 1%.