تسيير رحلات إجلاء لـ «فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران»

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

أعلنت «فلاي دبي» عن تسيير رحلات عودة إلى 13 وجهة. وقالت في رسالة على موقعها الإلكتروني: «في ضوء قيود السفر التي تفرضها دول مختلفة خلال الفترة الأخيرة، نعمل على مدار الساعة على توفير رحلات آمنة للمقيمين والزوار للعودة إلى أوطانهم».

وأضافت أن المقيمين الموجودين حالياً في الإمارات يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة خاصة على الوجهات التالية: العراق وإيران وأذربيجان وأوزبكستان وأوكرانيا وبلغاريا وجورجيا وروسيا ورومانيا وصربيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكرواتيا. كما أعلنت «الاتحاد للطيران» عن إضافة رحلات إجلاء إضافية إلى جدول الرحلات الخاصة الذي تم الاعلان عنه سابقاً وستنطلق من أبوظبي إلى بروكسل، دبلن، لندن، طوكيو وزيورخ.

وبدأت الاتحاد بتشغيل رحلات إجلاء لإعادة المسافرين العالقين في الإمارات بسبب القيود المفروضة على الطيران جراء تفشي كورونا، إلى أوطانهم ولدعم برنامج الأمن الغذائي في الإمارات عبر استخدام طائرات نقل الركاب لنقل البضائع.

وتستمر الشركة بنقل المواطنين الراغبين بالعودة إلى الدولة، عند الإمكان. وتتابع الاتحاد تشغيل رحلات الإجلاء من أبوظبي إلى عدد من الوجهات منها أمستردام، جاكرتا، مانيلا، ملبورن، سيؤول وسنغافورة.