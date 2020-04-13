انتعاش سياحي متوقع بالدولة بعد انقشاع «كورونا»

المصدر: أبوظبي-البيان

قال موقع «هوتل اندريست دوت كوم» إن الانتعاش السياحي قادم إلى الإمارات بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا قريباً، متوقعاً عودة السياحة الداخلية والخليجية بقوة إلى الإمارات بعد انتهاء أزمة كورونا مباشرة نظراً لرغبة العائلات في الترفيه عن أطفالها الذين قضوا فترات طويلة في المنازل.

وذكر الموقع أن مدينتي أبوظبي ودبي تُعَدان من أفضل وجهات السياحة العائلية في منطقة الخليج والشرق الأوسط حيث يمكن للعائلات قضاء عطلات طويلة فيهما بمجرد زوال الوباء.

وقال إن السياحة العائلية سوف تنتعش هذا الصيف بكل تأكيد نظراً لأن العائلات الإماراتية والخليجية وكل المقيمين بدول الخليج يريدون قضاء عطلات أطول هذا العام في الإمارات كي ينعموا فيها بالراحة والاستجمام.

كما ذكر الموقع أن السياحة في أبوظبي عائلية بامتياز نظراً لتوافر العديد من الوجهات ومراكز الجذب السياحي ابتداء من قصر الإمارات ومروراً بجزيرتي المارية والسعديات ثم جزيرة ياس حيث توجد المدن الترفيهية والألعاب المائية والشواطئ الراقية ومراكز التسوق الفخمة. وقال إن الخدمات الراقية التي تقدمها هذه المرافق الفاخرة لزوارها من الإمارات ومنطقة الخليج والمرافق السياحية الأخرى تجيء في مقدمة الأسباب التي تجعل من أبوظبي الوجهة السياحية المثالية للعائلات.

وأوضح أن دبي تعد الوجهة المثالية التي تلجأ إليها العائلات بعد انتهاء الوباء نظراً لأن دبي مدينة الترفيه الشهيرة في الشرق الأوسط التي توفر عدداً هائلاً من الأنشطة الترفيهية الصديقة للعائلات، وخاصة الأطفال.