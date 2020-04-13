دبي تتحدى «كورونا» بـ 4 ملايين معاملة جمركية فصلياً

المصدر: دبي- البيان

حققت المعاملات الجمركية لدبي قفزة استثنائية بواقع 60% لتصل إلى 4 ملايين معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 2.5 مليون معاملة للفترة ذاتها من 2019، رغم الأزمات وتداعيات جائحة «كورونا»، ما يعكس قوة البنية والأنظمة الجمركية المطورة لإنجاز المعاملات، ويثبت قدرة دبي الاقتصادية على التكيف مع المتغيرات العالمية، ومواجهة التحديات التي قد تطرأ على الاقتصاد العالمي.

اقتصاد مرن

وأكد سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت دبي تتمتع بمقومات اقتصادية متكاملة، ومزايا تنافسية متقدمة، ترسخ مناعتها وجاهزيتها في مواجهة التحديات العالمية، والأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، نتيجة تأثيرات فيروس «كورونا» المستجد، مشيراً إلى أن مرونة وديناميكية اقتصاد دبي وقوته تدعم سرعة التأقلم مع المتغيرات العالمية، واجتياز هذه المرحلة الصعبة بنجاح وتحقيق استدامة النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: تحقيق المعاملات الجمركية نمواً بواقع 60% خلال الأشهر التي شهدت أزمة جائحة «كورونا» يعكس قوة البنية التحتية الجمركية التي تتمتع بها دبي، والتي تأتي ضمن الأفضل عالمياً، إضافة إلى البيئة المحفزة للأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وثقة التجار والمستثمرين وقطاعات الأعمال في اقتصاد الإمارة والتي تشهد زخماً متواصلاً، بفضل الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية المحفزة التي تم الإعلان عنها لدعم قطاع الأعمال، والتي كان مفادها أن دبي دائماً ما تقف إلى جانب المستثمرين والتجار سواء في فترة الشدة أو الرخاء خاصة في هذه الظروف الطارئة لدعم أعمالهم وتيسير تجارتهم.

البيانات الجمركية

وحلت خدمة تقديم بيان جمركي في مقدمة الخدمات التي أنجزتها الجمارك في الربع الأول بواقع 3.4 ملايين بيان جمركي مقارنة مع 1.9 للفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو 79%، تلتها خدمة تقديم مطالبة سداد بواقع 266 ألفاً مقارنة مع 261 ألفاً وبنمو 2% وخدمة طلب شهادات وتقارير 147 ألف طلب مقارنة مع 140 ألفاً وبنمو 5%، ثم حجز موعد تفتيش جمركي 106 آلاف وخدمة طلب تسجيل الأعمال 74 ألف طلب مقارنة مع 37 ألفاً وبنمو 100%.

خدمات ذكية

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: إن النمو الملحوظ التي تحققه جمارك دبي في عدد المعاملات الجمركية رغم التحديات الراهنة، يعد مؤشراً إيجابياً على استدامة الاقتصاد بإمارة دبي والدولة، كما أنه يؤشر إلى الخبرات المتراكمة في تطوير الخدمات الجمركية الذكية، التي استثمرت فيها جمارك دبي خلال السنوات الماضية ونجني ثمارها حالياً، والتي تدعم الاقتصاد المحلي عبر تسهيل العمليات التجارية، ما يؤسس كذلك لاستيعاب حجم التجارة وعدد المعاملات الكبير الذي سيحصل بعد انتهاء جائحة كورونا.

وأشار إلى أن 99% من المعاملات الجمركية أنجزت عبر القنوات الذكية والإلكترونية بواقع 2.26 مليون معاملة عبر المنصات الذكية وبحصة 56.6 % من إجمالي عدد المعاملات و1.7 مليون معاملة عبر التطبيقات الإلكترونية وبحصة 42.3 % و44 ألف معاملة فقط عبر «الكاونتر» وبحصة 1%.

وأكد أن مسؤولي وضباط جمارك دبي في الخطوط الأمامية بالمراكز والإدارات الجمركية يؤدون واجبهم على أكمل وجه متبعين كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أوصت بها الجهات المعنية وكذلك الإجراءات التي أقرتها جمارك دبي في التعقيم الشامل.