«وصل» تدعم مستأجريها في الراس ونايف بتوزيع مواد غذائية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وصل للعقارات، عن مبادرة لتوزيع طرود المواد الغذائية لمستأجريها في منطقتي الراس ونايف بدبي، إضافة إلى المعقمات وأدوات التنظيف والقفازات بالتنسيق مع السلطات الرسمية، وذلك في إطار دعمها المتواصل لمستأجريها، والتخفيف عنهم في ظل هذا الظرف الاستثنائي الناجم عن انتشار فيروس «كورونا» حول العالم. وتدير الشركة حوالي 20 مبنًى تضم أكثر من 200 عائلة في المنطقتين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة وجهودها الرامية إلى مساندة المجتمع بكافة أطيافه، وتماشياً مع كافة المبادرات التي تطلقها الجهات الحكومية والخاصة لمواجهة التداعيات الناتجة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

كما يأتي هذا الدعم استمراراً للجهود المتواصلة التي تقوم بها «وصل»، حيث أعلنت الأسبوع الفائت عن حزمة تحفيزية لدعم عملائها من الأفراد والشركات، تأكيداً لالتزامها بدورها المجتمعي المتناغم مع التوجهات الحكومية، وحرصها الدائم على راحة عملائها، وإظهار تآزرها مع مختلف فئات المجتمع في دبي. كما أعلنت عن دعمها لمنطقة دبي التعليمية ومدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي في دبي لتوفير أجهزة الحاسوب والآيباد للطلاب لمساعدتهم في عملية التعلم عن بعد.