«راكز» تُطلق رخصة لدعم روّاد الأعمال

المصدر: (رأس الخيمة-البيان)

أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أحدث باقاتها تحت اسم «أعمالي» في إطار التزامها دعم روّاد الأعمال في الإمارات وتشجيعهم على استغلال التحديات وتحويلها إلى فرص، حيث تضم الباقة كافة الاحتياجات التي يستلزمها الأفراد لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس في ظل هذه الظروف الراهنة.

ويسري عرض «أعمالي» فترة محدودة بتكلفة 11535 درهماً مع ضمان التكاليف ذاتها عند التجديد الأول للرخصة، لتلائم ميزانية المستثمرين في بداية مرحلة تأسيسهم لأعمالهم بحيث يمكنهم تسديد نصف التكلفة مقدماً وتسديد النصف الآخر بعد 6 أشهر، كما تشمل الباقة رخصة أعمال وبطاقة منشأة سارية الصلاحية مدة سنة وتأشيرة إقامة للمستثمر بدولة الإمارات والعديد من المزايا الأخرى التي تشمل أيضاً أفراد أُسر روّاد الأعمال.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز أن إطلاق «أعمالي» يأتي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة والتي تتطلب معاملة خاصة للسيطرة عليها وتحويلها إلى فرص سانحة تُمكّن روّاد الأعمال من التخطيط المسبق لما سيُقْدمون عليه في المرحلة المُقبلة.

وأشاد بمزايا الباقة التي تساعد روّاد الأعمال على تأسيس أعمالهم وتنميتها لتحقيق أحلامهم المهنية كونها وسيلة تعبر بها راكز عن التزامها مساندة روّاد الأعمال الجدد أثناء انتقالهم إلى عالم الأعمال والترحيب بهم للانضمام إلى مجتمع عملاء راكز الذين يفوق عددهم 15000 عميل.