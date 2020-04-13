اقتصادية الشارقة تضبط 20000 كمامة

المصدر: (الشارقة- البيان)

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وبالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة أكثر من 20000 كمامة لدى أحد التجار غير المصرح لهم ببيع معدات العناية الشخصية الصحية والكمامات، والتي وصلت قيمتها إلى 28000 درهم.

وعمل التاجر المتجاوز على التواصل مع المشترين عبر قنوات التواصل الاجتماعي لبيعها، لتضبط الدائرة المنتج وتسلم البائع إلى البلدية لمحاسبته إذ إنها صاحبة الاختصاص في شؤون الباعة المتجولين.

ولفتت الدائرة إلى أنه بعد إجراءات البحث والتحري تبين أن التاجر حصل على هذه الكمامات من منشأة غير مصرح لها ببيع المنتج، ما دفع الدائرة على الفور إلى إغلاق المنشأة ومخالفتها وتغريمها ومصادرة البضاعة وأخذها للفحص والمعاينة، للتأكد من سلامتها وجودتها، مشيرة إلى أنه وبعد التأكد من سلامتها وجودتها سيتم التبرع بها للجمعيات الخيرية.

وأكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إن فرق الضباط التجاريين تواصل العمل على مدار الساعة للتصدي لأي محاولات للغش التجاري والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطني.