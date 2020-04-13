«الحمرا» تخفض رسوم التبريد 20 %

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أعلنت «الحمرا»، شركة التطوير والاستثمار العقاري التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها، تخفيض رسوم استهلاك التبريد دعماً لسكان فلل بيتي، والشقق السكنية في الحمرا رويال بريز، والشقق السكنية في مرسى الحمرا، وشقق نادي الحمرا للغولف، وشقق باب البحر.

وفي ظل أزمة «كوفيد-19» العالمية، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم المجتمع وتوفير الخدمات عالية الكفاءة من حيث التكاليف لسكان مجمعاتها، بادرت «الحمرا» إلى تخفيض رسوم استهلاك التبريد من 28 فلساً للكيلوواط الساعي إلى 22 فلساً للكيلوواط الساعي. وسيلاحظ السكان انخفاضاً ملموساً يصل حتى 20 % في الفاتورة الإجمالية الشهرية، وسينعكس أيضاً على جميع فواتير الخدمات الصادرة اعتباراً من أبريل 2020 وما بعد.

وشكلت «الحمرا» لجنة وفريق إدارة أزمة «كوفيد-19» لضمان جاهزية المجمعات للاستجابة لحالات الطوارئ، حيث أصبحت فرق التعقيم على استعداد كامل للتدخل في حال استدعت الحاجة، كما عززت «الحمرا» عمليات التنظيف والتعقيم في جميع المرافق والمناطق المجتمعية. ولتجنب التجمعات الاجتماعية، أغلقت «الحمرا» مؤقتاً مرافقها العامة.