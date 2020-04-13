«إيميكول» تختبر إدارة محطاتها عن بُعد

المصدر: (دبي- البيان)

بدأت «الإمارات ديستريكت كولينغ» (إيميكول) لخدمات التبريد المركزي والمملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار» إجراء اختبارات على مركز التحكم، الذي يوفر العمليات وبيانات الأداء من جميع محطات تبريد المناطق التابعة لها لإدارة محطاتها عن بعد. وبسبب تفشي فيروس «كورونا» مؤخراً، بدأت الشركة أيضاً اختبار أول محطة غير مأهولة بالاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: «هذه الخطوة تعزز مكانة الشركة التي تحرز تقدماً مستمراً وصولاً إلى التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لدعم عملياتها وتحسين أدائها. وسيساعدنا هذا المركز في الارتقاء بمرونتنا وكفاءتنا وقدرتنا على الاستجابة، من خلال استغلال طاقتنا الإنتاجية، وزيادة قيمة عملياتنا الأساسية، والتكيف مع الآليات المتغيرة بالسوق وتمكيننا من تلبية احتياجات عملائنا بطرق موثوقة».