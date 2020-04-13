غرفة الشارقة تبحث تحديات الإمدادات

المصدر: (الشارقة - البيان)

شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز الشارقة لتنمية الصادرات، في أول ندوة إلكترونية نظمها اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية العربية البرازيلية بعنوان «سلسلة الإمدادات الغذائية، الرؤى والتحديات الراهنة».

وشهدت الندوة مشاركة مجموعة من كبار المسؤولين العرب والبرازيليين ومن ضمنهم تيريزا كريستينا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، وخالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وروبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وتولى تامر منصور، الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، إدارة الندوة، كما شارك فيها عدد كبير من موظفي غرفة الشارقة ومركز الشارقة لتنمية الصادرات.

وأكد محمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة تتطلع قدماً إلى مواصلة دورها بالعمل كصلة وصل بين إمارة الشارقة ودول العالم حتى في ظل التحديات التي يشهدها اليوم، لافتاً إلى أن البرازيل تعد من أكبر الدول الموردة للأغذية للدول العربية.

أوضح عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء بغرفة الشارقة، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن تحول الغرفة الذكي يأتي نتيجة لاعتمادها منظومة تقنية متطورة وجاهزيتها الإلكترونية في خدمة القطاع الخاص.