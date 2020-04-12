ضبط معقمات مغشوشة بنصف مليون درهم في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مساء اليوم، مصنعين في عجمان، بعد ضبط كميّة كبيرة من المُعقّمات الطبية المغشوشة فيهما، بلغ عددها ما يقارب 40,000 قطعة، وتُقدَّر قيمتها السوقية بنحو 500,000 درهم.

وتبيّن بعد إزالة الملصق الدعائي أن المنتج الأصلي عبارة عن بخّاخ مُعطّر للجسم، وليس مُعقِّماً طبياً كما يجري الترويج له.

وصادرت الدائرة فوراً البضاعة المغشوشة، وسحبت المنتج من منافذ البيع، وتأكّدت من خلو الأسواق منه حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.



وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: «تمكّن فريق كفؤ من المفتّشين من تتبّع سلسلة التوريد للوصول إلى المورّد الرئيس، وبذلك تم القضاء على هذا التلاعب من جذوره».

وأكد أنه لا تهاون مع من تخوّل له نفسه الإضرار بسلامة وصحة المجتمع، أو استغلال زيادة الطلب على عدد من المنتجات في الوقت الراهن، بهدف التكسّب غير المشروع، موضحاً أنه سيتم ردع هذه الفئة ووضع حد للتجّار المخالفين، بفرض غرامات مالية طائلة وجزاءات قانونية.