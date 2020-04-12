13.6 ألف جولة تفتيشية وإغلاق 15 مؤسسة غذائية في دبي خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشفت إيمان البستكي مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي لــ «البيان»: «أن البلدية نفذت 13 ألفاً و620 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتة إلى أنه تم إغلاق 15 مؤسسة غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية المعمول بها في البلدية خلال هذه الفترة».

وقالت إيمان البستكي إن «أبرز المخالفات المسجلة على المؤسسات الغذائية خلال هذه الفترة كانت حول عدم توفر المستندات المطلوبة، أو أن يكون المبنى بحالة إنشائية جيدة محمية من الملوثات الخارجية أو أن يكون المحيط نظيف خالياً من الآفات، وحماية الأغذية من خطر التلوث خلال التحضير والتخزين والنقل، إضافة إلى تواجد المشرف الصحي في المؤسسة الغذائية وتنظيف الاسطح الملامسة للغذاء».

وأضافت: «يتم التفتيش على جميع المؤسسات من خلال نطام إلكتروني ذكي مبني على إدارة المخاطر، مشيرة إلى أن نسبة المؤسسات المتميزة الحاصلة على تقييم A بلغت 12% ونسبة المؤسسات الملتزمة 76%».

أشارت: «إلى أن بلدية دبي تنفذ الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات الغذائية في الإمارة من قبل إدارة سلامة الغذاء للتأكد من استيفائها للمعايير الصحية والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء وفق أفضل المعايير العالمية، وخلال هذه الفترة يتم التركيز على تنظيف وتطهير المنشأة بصفة دائمة بالإضافة إلى التأكد من استخدام العمال للكمامات والقفازات عند تقديم الطلبات».



نظام ذكي

وأوضحت: «أن عدد المؤسسات الغذائية في إمارة دبي حالياً يبلغ 18 ألف مؤسسة يتم عليها الرقابة والتفتيش من خلال نظام ذكي، حسب القائمة التفقدية والذي يعتمد على نوع نشاط المؤسسة، وهناك تكثيف في حملات التفتيش خلال الفترة الحالية».

وأضافت البستكي: «تهدف بلدية دبي من خلال عمليات التفتيش على المؤسسات الغذائية إلى رفع مستويات ومعايير السلامة الغذائية في المؤسسات المستهدفة من خلال الدعم الفني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء في هذه المؤسسات، فضلاً عن تطبيق برنامج التفتيش الذكي وتستهدف معرفة وتشكيل وتحليل المخاطر الفنية والمتعلقة بالممارسات الصحية ومعالجتها بوضع الحلول الجذرية والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات في السلامة الغذائية لضمان عدم تكرارها».

تطوير

أشارت إيمان البستكي إلى أن إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي طورت نظام «فود وتش» لتسهيل تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية، والمؤسسات المعنية، ومقدمي الخدمات والمستهلكين، ومن خلال استخدام تقنيات الرقابة الرقمية وتحليل البيانات والتطبيقات المبتكرة، تقدم المنصة إمكانية لتتبع الأغذية من خلال التأكد من المكونات والمعلومات التغذوية لكل منتج».