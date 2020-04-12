«الاتحاد للطيران» تشغّل رحلات إجلاء إضافية

المصدر: أبوظبي – البيان:

أعلنت الاتحاد للطيران، إضافة رحلات إجلاء إضافية إلى جدول الرحلات الخاصة الذي تم الاعلان عنه سابقاً، حيث ستنطلق هذه الرحلات من أبوظبي إلى بروكسل، دبلن، لندن، طوكيو وزيورخ.

وبدأت الاتحاد بتشغيل رحلات إجلاء لإعادة المسافرين العالقين في الإمارات بسبب القيود المفروضة على الطيران جراء تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، إلى أوطانهم ولدعم برنامج الأمن الغذائي في الإمارات عبر استخدام طائرات نقل الركاب لنقل البضائع.

وتستمر الشركة بنقل المواطنين الإماراتيين الراغبين في العودة إلى الدولة، عند الإمكان ونقل البضائع الطازجة على رحلات العودة إلى أبوظبي، وإلى جانب هذه الوجهات، تتابع الاتحاد تشغيل رحلات الإجلاء من أبوظبي إلى عدد من الوجهات منها أمستردام، جاكرتا، مانيلا، ملبورن، سيؤول وسنغافورة.

ويمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر موقع الشركة الالكتروني، أو عبر تطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة أو بالاتصال على مركز التواصل التابع للاتحاد للطيران على الرقم في حال التواجد في الإمارات، أو من خلال وكالة السفر المحلية أو الالكترونية. أما المواطنين الإماراتيين الراغبين بالعودة إلى الإمارات فعليهم التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في البلد الذين يتواجدون فيه.