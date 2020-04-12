"راكز رأس الخيمة" تطلق باقة "أعمالي" لدعم رواد الأعمال

المصدر: وام

أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" أحدث باقاتها تحت مسمى باقة "أعمالي" لدعم روّاد الأعمال في دولة الإمارات وتشجيعهم على استغلال التحديات وتحويلها إلى فرص حيث تضم الباقة كافة الاحتياجات التي يستلزمها الأفراد لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

ونوه رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة" راكز" بمزايا الباقة في مساعدة روّاد الأعمال على تأسيس أعمالهم وتنميتها لتحقيق أحلامهم المهنية كونها وسيلة تعبر بها "راكز" عن التزامها بمساندة روّاد الأعمال الجدد أثناء انتقالهم إلى عالم الأعمال والترحيب بهم للانضمام إلى مجتمع عملاء راكز الذين يفوق عددهم 15000 عميل.

ويسري عرض باقة "أعمالي" لفترة محدودة بتكلفة تبلغ 11535 درهما مع ضمان التكاليف ذاتها عند التجديد الأول للرخصة لتلائم ميزانية المستثمرين في بداية مرحلة تأسيسهم لأعمالهم بحيث يمكنهم تسديد نصف التكلفة مقدما وتسديد النصف الآخر بعد 6 شهور.

كما تشمل الباقة رخصة أعمال وبطاقة منشأة سارية الصلاحية لمدة سنة وتأشيرة إقامة للمستثمر بدولة الإمارات والعديد من المزايا الأخرى التي تشمل أيضاً أفراد أُسر روّاد الأعمال.