الإمارات: التخفيض التاريخي لإنتاج النفط يُعيد التوازن للسوق العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن قرار دول منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» وحلفائها «أوبك +» بشأن التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ المنظمة سوف يكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية العالمية في وقت يشهد فيه العالم تكاتف الجميع لمواجهة وباء «كورونا».

وأكد في تدوينة عبر «تويتر» بعد مشاركته، أمس، في اجتماع وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، أهمية الاجتماع في هذا التوقيت، مثمّناً جهود السعودية للدعوة إلى عقد الاجتماع.

وأكد وزراء الطاقة في بيان، التزام دولهم التعاون لمكافحة فيروس «كورونا»، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفورية لضمان استقرار أسواق النفط.

وعقد الوزراء اجتماعهم عبر الفيديو بعد أن أعلنت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها أنها توصلت أول من أمس، إلى اتفاق لخفض العرض العالمي بمقدار عشرة ملايين برميل يومياً في مايو ويونيو.