مصانع في دبي تُزوّد 30 دولة بـ 100 ألف طن غذاء سنوياً

المصدر: دبي - بشار باغ

كشف مركز عمليات «نستله» الإقليمي في دبي عن أنه يصدر 100 ألف طن من السلع والمنتجات الغذائية إلى 30 دولة سنوياً.

وقال وسيم الحسيني، مدير المبيعات لشركة نستله لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المركز يوفر منتجاته للعديد من الدول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك في آسيا وأوقيانوسيا وأوروبا وأمريكا الشمالي، موضحاً أن «نستله» تدير 4 مصانع في الإمارات، يقع مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي.

وأوضح في تصريحات لـ «البيان لاقتصادي» أن مصانع الشركة في دبي تضم مصنع «المها» في دبي الجنوب، وينتج خلطات القهوة ومنتجات الطهي، بينما ينتج مصنعها في «تكنوبارك» في دبي الصناعية منتجات الحليب «نيدو ونان3» بالإضافة إلى منتجات الشوكولا ومصنعين لتعبئة المياه (نستله ووترز)، أحدهما في دبي تكنوبارك، والآخر في أبوظبي، لإنتاج مياه نستله بيور لايف، بما فيها العبوات لخدمة المنازل والمكاتب.

وأشار وسيم الحسيني إلى أن الشركة العالمية تدعم سياسات حرية ومرونة حركة نقل الأغذية والمشروبات والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف في البلاد وعبر الحدود خاصة خلال الأزمة الحالية، موضحاً أن أولويات الشركة تتركز على الالتزام بتوفير البضائع في الظروف الصعبة، وضمان استمرار إنتاج وتسليم الأغذية الأساسية والمشروبات لعملائنا.

وأضاف: نعمل عن كثب مع شركائنا في سلسلة التوريد والتوزيع والتجزئة ونقوم بتقييم الوضع على أساس يومي، كما نحافظ على التعاون المنتظم مع السلطات المحلية في الإمارات ونعمل معاً لإيجاد حلول لمواصلة ضمان الإمداد المستمر للأغذية الأساسية، لافتاً إلى أن «نستله» قامت بزيادة قدراتها الصناعية في دبي وتطوير تخطيطها للإمدادات لتلبية الطلبات المتزايدة على الأغذية الأساسية.